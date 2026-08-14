Liberan a un misionero de EEUU secuestrado en Níger tras 9 meses cautivo, dice su organización

Un misionero estadounidense que fue secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, informó su organización el viernes.

Kevin Rideout “se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos”, señaló SIM International en un comunicado.

Pronto se reunirá con su familia extensa, agregó la nota.

Rideout fue secuestrado en la capital del país de África occidental, Niamey, el 21 de octubre por tres individuos armados y probablemente fue sacado de la ciudad, según información proporcionada en aquel momento por un funcionario de seguridad.

Ningún grupo armado se atribuyó la responsabilidad del secuestro.

Níger lleva mucho tiempo enfrentando ataques de milicias armadas, incluyendo yihadistas vinculados a al-Qaeda y al grupo extremista Estado Islámico.

La Embajada de Estados Unidos en Niamey emitió una alerta de seguridad un día después del secuestro de Rideout, advirtiendo que los ciudadanos estadounidenses “siguen en riesgo alto de secuestro en todo Níger, incluida la capital”.

Níger está gobernado por una junta militar que tomó el poder en 2023 tras derrocar al presidente elegido democráticamente, Mohamed Bazoum. Las nuevas autoridades expulsaron a socios occidentales como Estados Unidos, que tenía presencia militar allí, y forjaron una nueva alianza de seguridad y diplomática con Rusia.

En junio, más de 30 personas murieron cuando hombres armados atacaron el principal aeropuerto de Niamey. Fue el segundo incidente de este tipo en lo que va de año en el aeródromo, un centro estratégico que sirve como centro de mando de los militares ya que alberga su base aérea y la mayoría de sus drones y aeronaves. También es la sede de una alianza regional con tropas de Níger, Malí y Burkina Faso.

La violencia es la señal más reciente de que los grupos armados atacan cada vez más ciudades y centros urbanos en la región del Sahel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.