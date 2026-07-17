Legisladores exigen respuestas tras informe sobre agente del ICE que abatió a colombiano en Maine

Legisladores demócratas exigieron respuestas el viernes sobre la evaluación y adiestramiento que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) lleva a cabo con sus agentes de inmigración, después de que se dio a conocer que el elemento del ICE involucrado en un tiroteo en Maine a principios de esta semana tenía antecedentes de problemas de salud mental y conducta violenta.

La Associated Press informó el jueves que David Brouillette, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) que abatió a un colombiano en Maine, es un veterano del Ejército que ha lidiado con problemas de salud mental graves desde su infancia, de acuerdo con varios de sus familiares cercanos.

La AP se puso en contacto con varios legisladores de alto rango de ambos partidos para obtener una respuesta.

El demócrata de mayor rango en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, afirmó que el historial de violencia y problemas de salud mental de Brouillette y el incidente en Biddeford, Maine, “cuestionan directamente la supuesta evaluación y capacitación que el ICE realiza a sus reclutas”.

“Esta tragedia sin sentido debe ser investigada y el agente responsable debe ser retirado de nuestras calles y enfrentar la justicia por sus acciones”, declaró Thompson en un comunicado a la AP.

Brouillette no respondió a mensajes en busca de comentarios, pero tres familiares que aseguraron que han hablado con él desde el tiroteo --incluida una exesposa y una de sus hijas-- señalaron que les dijo que actuó en defensa propia.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien encabezó un cierre del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año como parte de los intentos de los demócratas por imponer restricciones a las operaciones migratorias, sostuvo que ahora se mide con vidas humanas las consecuencias de no establecer límites al ICE.

El gobierno del presidente Donald Trump “apresuró a 12.000 agentes a salir a nuestras calles sin garantizar que estuvieran aptos para portar una placa y un arma —y los republicanos le dieron a esta agencia fuera de control un enorme poder y ninguna rendición de cuentas”, señaló Schumer en un comunicado. “Empoderaron al ICE. Ahora deben trabajar con nosotros para evitar más muertes”.

El informe sobre el inquietante pasado de Brouillette se dio a conocer en momentos en que el DHS ha emprendido una ola de contrataciones, impulsada por enormes sumas de dinero aportadas por los legisladores republicanos para ayudar a ejecutar la agenda de deportaciones a gran escala de Trump. Esto plantea nuevas preguntas sobre los esfuerzos de la agencia por contratar, evaluar, capacitar y desplegar rápidamente a los reclutas que están siendo enviados a patrullar comunidades en todo Estados Unidos.

La senadora republicana Susan Collins, presidenta de la influyente Comisión de Asignaciones Presupuestarias, remitió a su declaración previa de que “debe avanzar una investigación imparcial sobre el tiroteo en Biddeford, ya que son importantes los detalles que rodean esta tragedia”.

Collins había dicho anteriormente que es “sumamente lamentable” que el agente no llevara una cámara corporal.

La senadora ayudó a conseguir 20 millones de dólares para ampliar el uso de cámaras corporales y 2 millones de dólares para capacitación en desescalada como parte del proyecto de ley de financiamiento de Seguridad Nacional que fue aprobado por el Congreso para poner fin al cierre de DHS.

“El cierre del gobierno impulsado por los demócratas retrasó la promulgación y la implementación de estas importantes medidas de seguridad”, indicó.

Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Uno de ellos fue Johan Sebastián Durán Guerrero, el ciudadano colombiano de 25 años que murió baleado el lunes mientras conducía su automóvil a poca distancia de su residencia en Biddeford.

“Esta impactante revelación es sumamente indignante —es el tipo de peligro intolerable que temíamos como resultado de las cuotas de arrestos y la capacitación inadecuada”, indicó el senador demócrata Richard Blumenthal, en un comunicado a la AP.

“Está claro que este agente nunca debió tener un arma —y mucho menos una proporcionada por el gobierno de Estados Unidos. Y ahora un hombre está muerto. Voy a seguir exigiendo respuestas y cuentas”, agregó.

El senador demócrata por California, Alex Padilla, afirmó que Trump y su gobierno han alentado al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “a entrar y aterrorizar a nuestras comunidades, incluso si esos agentes no están capacitados, no han sido evaluados adecuadamente o carecen de experiencia”.

“El asesinato de Johan Sebastián Durán Guerrero fue aterrador", señaló Padilla en un comunicado a la AP. "y debe haber una investigación creíble, independiente y transparente para que los responsables rindan cuentas”.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante republicano Andrew Garbarino remitió a la solicitud que presentó a principios de semana que el departamento presente un informe a legisladores de ambos partidos sobre las políticas del ICE respecto al uso de la fuerza y el estado del despliegue de cámaras corporales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.