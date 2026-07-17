EEUU ataca puentes y desploma una torre en un puerto al ampliar su campaña contra Irán

Estados Unidos amplió su campaña de ataques aéreos contra Irán a primera hora del viernes al golpear más puentes y, al parecer, derrumbar una torre en un puerto clave, parte de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de comenzar a atacar infraestructura para presionar a Teherán a que afloje su control sobre el estrecho de Ormuz. El gobierno iraní lanzó nuevos ataques con misiles contra naciones aliadas de Washington en Oriente Medio, entre ellas Qatar, un mediador clave en la guerra.

El alto el fuego provisional acordado el mes pasado se ha venido abajo, y la región ha soportado días de ataques de Estados Unidos e Irán mientras se disputan el control del estrecho. Funcionarios iraníes dicen que la ofensiva estadounidense ha dejado más de 35 muertos y más de 300 heridos. En los ataques del viernes se reportaron nuevas víctimas.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán prácticamente cerró el estrecho al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo y dio al gobierno iraní una gran ventaja en las negociaciones.

Al dirigirse al público estadounidense en un discurso en horario estelar, Trump insistió en que la guerra iba bien.

“De igual manera estamos ganando a lo grande en Irán, y verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”, manifestó el mandatario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.