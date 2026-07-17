Video de medios chinos que al parecer muestra a filipinos como monos genera protesta de Manila

El gobierno de Filipinas protestó enérgicamente ante China lo que, afirmó, fue la representación de filipinos como monos en un video editorial difundido por un medio estatal chino, y exigió que fuera retirado.

El Departamento de Asuntos Exteriores en Manila informó el viernes que la serie de videos y caricaturas de opinión y editoriales, en particular un video animado publicado por China Daily en su página de Facebook el 10 de julio, se centraba en el rechazo de Beijing a un fallo arbitral de 2016 que invalidó las amplias reclamaciones de China en el disputado mar de China Meridional.

Filipinas inició el arbitraje en 2013, después que China se apoderara de un banco de arena al oeste de Filipinas tras un tenso enfrentamiento. China cuestionó la jurisdicción del tribunal en La Haya, se negó a participar en el proceso y rechazó el fallo por considerarlo una farsa.

El video de China Daily publicado en Facebook muestra a un mono sosteniendo una hoja de papel garabateada con “Premio arbitral sobre el mar de China Meridional” y vistiendo lo que parece una camisa tradicional filipina, con un sombrero rural y pantalones andrajosos. Dos manos con mangas marcadas por separado “Estados Unidos” y “Japón” arrojan después al mono al mar, donde es expulsado por el chorro de un cañón de agua de lo que parece ser un barco de la guardia costera china.

El texto que acompaña la publicación se burla del fallo arbitral al afirmar que no es un remedio para la paz “sino una fuente de confrontación disfrazada de ley”. Señala que, “al aferrarse a fuerzas externas y provocar problemas en el mar de China Meridional”, políticos filipinos “están convirtiendo a su país en un peón del juego geopolítico de otra persona”.

Filipinas transmitió inicialmente su “firme objeción al contenido ofensivo” al embajador chino Jing Quan en Manila el jueves. El subsecretario filipino de Asuntos Exteriores, Leo Herrera-Lim, “exigió que los materiales fueran retirados, subrayando que ese contenido es incompatible con el respeto mutuo que se espera entre Estados”, indicó el Departamento de Asuntos Exteriores.

En su protesta, señaló que “China Daily fue más allá del debate político legítimo al recurrir a representaciones denigrantes, deshumanizantes y racistas de los filipinos”. Añadió que “el desacuerdo sobre cuestiones legales y políticas no justifica recurrir a imágenes que no tienen cabida en el discurso público de Estados responsables”.

La embajada de Filipinas en Beijing envió una carta al editor en jefe de China Daily, reiterando la exigencia de Manila de que el material ofensivo sea retirado de inmediato, informó el Departamento.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, declaró el viernes que el video “no representa la posturan oficial y no tengo comentarios al respecto”.

Pero sostuvo que China consideraba el arbitraje sobre el mar de China Meridional como “una farsa política disfrazada de procedimiento legal”. Agregó que “el llamado laudo es ilegal, nulo y sin efecto, y no tiene fuerza vinculante”.

El gobierno filipino conmemoró el aniversario del fallo del 12 de julio de 2016 como una victoria histórica del Estado de derecho frente a la agresión.

Estados Unidos, el Reino Unido y una docena de otros países occidentales y asiáticos, junto con la Unión Europea de 27 naciones, también han reafirmado el fallo.

Los enfrentamientos territoriales en las aguas en disputa se han vuelto más frecuentes en los últimos años, en particular entre fuerzas y flotas pesqueras chinas, filipinas y vietnamitas. Las disputas, que llevan mucho tiempo latentes en esta vía marítima estratégica —una ruta clave del comercio mundial—, también involucran a Malasia, Brunéi y Taiwán.

___

El periodista de The Associated Press E. Eduardo Castillo contribuyó a este despacho desde Beijing.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.