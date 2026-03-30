Legisladores de EEUU visitan Taiwán previo a la visita de Trump a China

Estados Unidos apoya los esfuerzos del gobierno de Taiwán para aprobar un presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares que está siendo bloqueado en el Parlamento controlado por la oposición, afirmó el lunes en Taipéi un grupo de legisladores estadounidenses de visita.

Un grupo bipartidista de cuatro senadores llegó a Taiwán como parte de un viaje por Asia destinado a reforzar las alianzas de Estados Unidos y contrarrestar la influencia de China en la región, antes de una cumbre prevista en mayo entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

Los senadores demócratas Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire, y Jacky Rosen, de Nevada, y los senadores republicanos John Curtis, de Utah, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, se reunieron el lunes con el presidente taiwanés Lai Ching-te al inicio de una visita de dos días centrada en fortalecer los vínculos informales entre ambas partes.

China reclama a Taiwán, que se considera autónomo, como una provincia rebelde propia, que debe recuperar por la fuerza si es necesario, y prohíbe a todos sus socios diplomáticos, incluido Estados Unidos, mantener lazos formales con Taipéi.

Estados Unidos, aunque no reconoce a Taiwán como país, es el principal respaldo informal de la isla y su proveedor de armas.

Se espera que las masivas ventas de armas estadounidenses a Taiwán se aborden en la cumbre Xi-Trump, mientras Beijing se opone a esas ventas.

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó el lunes la visita legislativa y exhortó a Estados Unidos a “manejar la cuestión de Taiwán de manera prudente y adecuada, detener todas las formas de intercambios oficiales con Taiwán y dejar de enviar señales equivocadas a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán”.

“La posición de China sobre el asunto relacionado con Taiwán es coherente y clara”, declaró la portavoz Mao Ning. “China tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente su soberanía y su integridad territorial”.

Presupuesto de defensa estancado en el Parlamento

Durante la reunión con Lai, Curtis elogió los avances de Taiwán “en el fortalecimiento de su defensa, la preparación de toda la sociedad y la seguridad energética, especialmente durante el último año”.

“La seriedad se percibe en Washington D.C., y sus esfuerzos en torno al presupuesto especial de defensa también se perciben y cuentan con apoyo”, manifestó.

El gobierno de Taiwán intenta impulsar un presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares que, a lo largo de ocho años, contemplaría inversiones para construir un sofisticado sistema de defensa antimisiles denominado “T-dome”, integrar la inteligencia artificial en la defensa nacional y desarrollar la industria de defensa autóctona de Taiwán, entre otras medidas.

Actualmente, el presupuesto está paralizado en el Parlamento, mientras los partidos de oposición proponen presupuestos de defensa más pequeños.

Lai reiteró los llamados a que el Parlamento apruebe el presupuesto especial de defensa “sin demora”.

“Quiero tranquilizarlos a ustedes y a todos nuestros amigos en Estados Unidos: la determinación y el compromiso de mi gobierno de mejorar nuestras capacidades de autodefensa, fortalecer la cooperación entre Taiwán y Estados Unidos y garantizar la seguridad nacional se mantienen inquebrantables”, les dijo a los legisladores visitantes.

La líder de la oposición, la presidenta del partido KMT, Cheng Li-wun, señaló el lunes que visitará China el próximo mes en un intento por promover relaciones “pacíficas” con Beijing. Cheng ya había expresado interés en reunirse con Xi, aunque no estaba claro si un encuentro con el líder chino figuraba en la agenda de su viaje.

Beijing se niega a hablar con el presidente taiwanés y lo ha calificado de separatista que quiere convertir a Taiwán en un “polvorín”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.