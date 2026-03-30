Irán mantiene a su embajador en Líbano pese a orden de expulsión

Irán desafió el lunes la orden de expulsión del Líbano contra su embajador al decir que se quedará, lo que incrementa aún más las tensiones en un país que está en el punto de mira de los combates más recientes entre Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel.

Líbano declaró al embajador Mohammad Reza Shibani “persona non grata” en un intento de debilitar la presencia diplomática de Irán y, en su lugar, contar con un encargado de negocios en su embajada. Pero el plazo para abandonar el país venció el domingo.

“El funcionamiento de nuestra embajada en Líbano es normal”, declaró a periodistas el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei. “Nuestro embajador, tras las declaraciones de los organismos libaneses pertinentes y las conclusiones alcanzadas, continuará su misión en Beirut y sigue allí”.

Las autoridades libanesas no respondieron a una solicitud de comentarios. No estaba claro qué podría hacer Líbano a continuación ni cómo podrían verse afectadas las relaciones diplomáticas. Según informes, el embajador iraní se encuentra en la embajada, donde se cree que goza de inmunidad diplomática.

El grupo miliciano libanés Hezbollah entró en la guerra de Irán al disparar contra Israel, que ha respondido invadiendo el sur de Líbano y bombardeando partes de la capital, Beirut. Autoridades sanitarias en Líbano afirman que más de 1.200 personas han muerto y que más de 1 millón han sido desplazadas.

“El embajador iraní está tomando su café en Beirut esta mañana y burlándose del país ‘anfitrión’”, manifestó el lunes en X el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. “Líbano es un país virtual que, en la práctica, está ocupado por Irán”.

Líbano prohibió actividades de la Guardia iraní y de Hezbollah

Líbano, bajo una presión creciente para desarmar a Hezbollah, anunció a principios de este mes una prohibición de sus actividades militares, así como de las de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite de Irán. Después llegó la orden de expulsión del embajador.

Hezbollah la calificó de “medida temeraria y reprobable” y de “una clara capitulación ante presiones y dictados externos”. Organizó una concentración cerca de la embajada iraní para respaldar al embajador.

Un funcionario diplomático libanés señaló que, durante la última semana, Irán “ejerció una presión extrema” sobre el gobierno y sobre el presidente del Parlamento, Nabih Berri, un aliado político clave de Hezbollah, en un intento de revertir la decisión.

Beirut teme que la inclusión por parte de Irán de la guerra en Líbano entre sus condiciones para dialogar con Washington afecte los esfuerzos libaneses por desarmar a Hezbollah, añadió el funcionario, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas.

Hezbollah sostiene que Irán ha sido un aliado clave del grupo, que afirma servir como disuasión militar frente a Israel y, al mismo tiempo, brindar servicios sociales, en gran medida para la comunidad musulmana chií de Líbano.

Pero los críticos dicen que la presencia armada de Hezbollah, la más poderosa del país, y su toma de decisiones independiente vulneran la soberanía libanesa y perjudican su relación con otros países árabes y con Occidente.

Esfuerzos diplomáticos en riesgo

La fractura ha debilitado los esfuerzos de Líbano por encontrar una vía para poner fin a la guerra.

El presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, aunque críticos de la invasión israelí, han condenado los disparos de cohetes de Hezbollah hacia Israel, en solidaridad con Irán, que desencadenaron los combates más recientes.

Incluso antes de la guerra, Aoun y Salam se afanaban por ganarse la confianza de que podrían desarmar a Hezbollah sin una confrontación agresiva. El grupo miliciano quedó debilitado por su guerra anterior con Israel, y muchos vieron una oportunidad para actuar. Aoun y Salam llegaron al poder no mucho después de que la última guerra terminó en noviembre de 2024, prometiendo desarmar a Hezbollah y a todos los actores no estatales.

Pero las fricciones dentro de Líbano están empeorando, especialmente después de que el ministro de Exteriores, Youssef Rajji, un férreo opositor de Hezbollah, anunció la orden de expulsión del embajador iraní.

“No jueguen con fuego, porque este fuego los quemará a ustedes, a su gente y a quienes están detrás de ustedes”, advirtió Mahmoud Qamati, alto cargo del buró político de Hezbollah, en un reciente y encendido discurso dirigido a Rajji, quien fue designado para el gabinete por el partido Fuerzas Libanesas Cristianas, acérrimo rival de Hezbollah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.