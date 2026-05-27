La policía española registra la sede del Partido Socialista, que gobierna el país

La policía española registraba el miércoles la sede del gobernante Partido Socialista como parte de una investigación en curso sobre posibles irregularidades financieras, según informó la Guardia Civil.

El operativo en la oficina del centro de Madrid supone otro golpe para el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyos socialistas se han visto sacudidos por una serie de escándalos de corrupción.

La Guardia Civil indicó a The Associated Press que la policía actuaba por orden judicial para localizar material relevante para una investigación de la Audiencia Nacional sobre acusaciones de corrupción contra un exmiembro del partido vinculado a una empresa estatal.

La policía dijo que el registro está estrictamente limitado a una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las posibles irregularidades de Leire Díaz, miembro del Partido Socialista.

El presunto caso contra Díaz comenzó en 2025 cuando aparecieron en medios españoles grabaciones de audio en las que aparentemente estaba involucrada en intentos de desacreditar a un miembro de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil. Otros informes la vincularon con presuntos intentos de influir en el trabajo de fiscales del Estado.

El Partido Socialista dijo que actuaba por su cuenta.

Díaz, que ha dejado el partido, ha negado haber cometido irregularidades.

La semana pasada, otra corte señaló que estaba investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el rescate de una aerolínea por parte del gobierno. Él ha negado haber cometido irregularidades.

La esposa y el hermano de Sánchez están siendo investigados por acusaciones de tráfico de influencias, acusaciones que ambos han negado.

Y, en el caso más perjudicial para los socialistas, un exministro del gobierno de Sánchez y un alto cargo del partido también están siendo investigados por acusaciones de que desempeñaron un papel en una trama de comisiones ilegales que comenzó durante la pandemia de COVID-19, lo cual han negado.

Sánchez, presidente del gobierno desde 2018, ha calificado los casos contra su familia como una “campaña de desprestigio”. Pero el caso de corrupción contra sus antiguos colaboradores le llevó a pedir a la nación “perdón” en 2025.

Su gobierno en minoría depende del apoyo de un socio menor de coalición, que por ahora se ha mantenido a su lado pese a las acciones judiciales.

Sánchez, que ha destacado en el escenario internacional por posturas progresistas que le han granjeado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido vinculado directamente con ninguno de los escándalos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.