La policía escolta a demócratas de Texas para evitar otra fuga legislativa

Los congresistas demócratas de Texas que se ausentaron del estado para obstaculizar un procedimiento legislativo encabezado por los republicanos, a su regreso se encontraron bajo la vigilancia de agentes de la ley para evitar que repitieran la protesta que detuvo los esfuerzos republicanos para redibujar los distritos electorales y cumplir con el deseo del presidente Donald Trump de remodelar los mapas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas obligaron a los demócratas que regresaban a firmar lo que los demócratas llamaron “permisos”, donde aceptaban la vigilancia continua por parte de los oficiales del Departamento de Seguridad Pública del estado para salir del recinto. Sin embargo, la representante demócrata Nicole Collier, de Fort Worth, se negó y permaneció en la cámara baja el lunes por la noche.

El regreso de los demócratas a Texas pone a la Legislatura, controlada por los republicanos, en posición de satisfacer las demandas de Trump, posiblemente más adelante esta semana, mientras los demócratas de California avanzan con nuevas fronteras congresionales en represalia.

Los legisladores tenían oficiales apostados fuera de sus oficinas en el Capitolio, y la representante suburbana de Dallas, Mihaela Plesa, dijo que uno la siguió en su viaje de regreso a su apartamento en Austin el lunes por la noche después de pasar gran parte del día en un sofá en su oficina. Dijo que la acompañó a un almuerzo con su personal e incluso la siguió por el pasillo durante sus pausas para ir al baño.

“Nos reíamos un poco de esto, para ser honestos, pero esto es realmente algo serio”, dijo Plesa en una entrevista telefónica. “Esto es un desperdicio de los dólares de los contribuyentes y en realidad un teatro performativo”.

Collier, quien representa un distrito de mayoría minoritaria, dijo que no “firmaría su dignidad” y permitiría que los republicanos “controlen sus movimientos y la monitoreen”.

“Yo sé que estos mapas perjudicarán a mis electores”, dijo en un comunicado. “No me quedaré callada ante su intimidación o su discriminación”.

Dos estados en el centro de una lucha en expansión

El toma y daca pone a los dos estados más poblados del país en el centro de una lucha en expansión por el control del Congreso antes de las elecciones de mitad de período de 2026. La batalla ha movilizado a los demócratas a nivel nacional tras las luchas internas y frustraciones entre los votantes del partido desde que los republicanos tomaron el control total del gobierno federal en enero.

Decenas de legisladores demócratas de Texas se fueron a Illinois y otros lugares el 3 de agosto, negando a sus colegas republicanos la asistencia necesaria para votar sobre los mapas redibujados destinados a enviar a cinco republicanos más de Texas a Washington. Los republicanos ahora tienen 25 de los 38 escaños de Texas en la Cámara de Representantes federal.

Declararon victoria el viernes, señalando la propuesta de California destinada a aumentar en cinco bancas la ventaja de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Muchos demócratas se fueron de Chicago temprano el lunes y aterrizaron horas después en un aeródromo privado en Austin, donde varios abordaron un autobús chárter hacia el Capitolio. Sus partidarios los recibieron con vítores.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows, no mencionó la redistribución de distritos en el pleno, pero prometió una acción rápida en la agenda legislativa.

“No estamos jugando”, dijo en la red social X el representante estatal republicano Matt Shaheen, cuyo distrito incluye parte del área de Dallas.

Los demócratas prometen seguir luchando

Incluso cuando declararon victoria, los demócratas reconocieron que los republicanos ahora pueden aprobar distritos redibujados. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, dijo que los demócratas impugnarían los nuevos diseños en los tribunales.

Los legisladores no abordaron ningún proyecto de ley el lunes y tenían programado regresar hasta el miércoles.

Trump ha presionado a otros estados controlados por republicanos para que consideren la redistribución de distritos, mientras que los gobernadores demócratas en múltiples legislaturas estatales han indicado que seguirían el ejemplo de California. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha dicho que su estado celebrará un referéndum especial el 4 de noviembre sobre los distritos redibujados.

El presidente quiere consolidar la estrecha mayoría republicana en la cámara baja y evitar que se repitan los resultados de las elecciones intermedias durante su primera presidencia. Después de ganar el control de la Cámara de Representantes en 2018, los demócratas usaron su mayoría para obstaculizar su agenda y enjuiciarlo dos veces.

A nivel nacional, la composición partidista de las líneas de distrito existentes pone a los demócratas a tres escaños de una mayoría. De los 435 bancos totales de la cámara, solo algunas decenas de distritos son competitivas. Por lo tanto, incluso cambios leves en algunos estados podrían afectar qué partido gana el control.

La redistribución de distritos generalmente ocurre una vez al comienzo de cada década después del censo. Muchos estados, incluido Texas, otorgan a los legisladores el poder de dibujar mapas. California es uno de los que otorgan poder a comisiones independientes, lo que le da a Newsom un obstáculo adicional.

Los demócratas de California inician con el mapeo distrital

Los legisladores demócratas introdujeron nuevos mapas de California el lunes. Fue el primer movimiento oficial hacia el referéndum de otoño que pedirá a los votantes que anulen el trabajo de la comisión independiente después del censo de 2020. Los límites propuestos reemplazarían a los actuales hasta 2030. Los demócratas dijeron que devolverán el poder de creación de mapas a la comisión después de eso.

Los republicanos del estado ya prometieron demandar.

Los demócratas tienen 43 de los 52 escaños de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La propuesta expandiría esa ventaja al apuntar a distritos en disputa en el norte de California, San Diego y los condados de Orange, y el Valle Central. Algunos titulares demócratas también obtienen más votantes de tendencia izquierdista en sus distritos.

“No queremos esta pelea, pero con nuestra democracia en juego, no podemos huir de esta lucha”, dijo el demócrata Marc Berman, un miembro de la Asamblea de California que anteriormente presidió el comité de elecciones.

Los republicanos expresaron su oposición en términos que resonaron con los demócratas en Austin, acusando a la mayoría de abusar del poder. Los republicanos de Sacramento dijeron que introducirán legislación abogando por comisiones independientes de redistribución de distritos en todos los estados.

El gobernador de Texas acude en ayuda del presidente

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, inició la batalla en expansión cuando atendió los deseos de Trump y agregó la redistribución de distritos a una sesión especial que incluía múltiples temas, incluido un paquete en respuesta a las devastadoras inundaciones que mataron a más de 130 personas el mes pasado.

Abbott ha culpado a la ausencia de los demócratas por retrasar la acción sobre esas medidas. Los demócratas han respondido que Abbott es responsable porque vinculó el asunto hiperpartidista a la ayuda no partidista por inundaciones.

Abbott, Burrows y otros republicanos intentaron varias amenazas y maniobras legales para presionar el regreso de los demócratas, incluido el argumento del gobernador de que los jueces de Texas deberían destituir a los legisladores ausentes de sus cargos.

Mientras estuvieran fuera del estado, los legisladores estaban fuera del alcance de las órdenes de arresto civil que Burrows emitió. Los demócratas que regresaron el lunes lo hicieron sin ser detenidos por las fuerzas del orden.

Los legisladores que se fueron enfrentan multas de hasta 500 dólares por cada día legislativo que se ausentaron. Burrows insiste en que los legisladores demócratas también pagarán la cuenta por las fuerzas del orden que intentaron evitar que se fueran del país.

Barrow informó desde Atlanta, Nguyen en Sacramento, California y Hanna desde Topeka, Kansas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.