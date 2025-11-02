La mayor flota de Cybertruck policiales patrullará Las Vegas

La mayor flota policial de camionetas Cybertruck de Tesla en Estados Unidos comenzará a patrullar las calles de Las Vegas en noviembre gracias a una donación de un multimillonario tecnológico, lo que generó preocupaciones sobre la erosión de los límites entre los intereses públicos y privados.

"Bienvenidos al futuro de la vigilancia", afirmó el jefe de la policía del condado Clark, Kevin McMahill, durante una reciente conferencia de prensa, rodeado por las camionetas mientras drones sobrevolaban y un helicóptero de la policía daba vueltas sobre él.

La flota de diez Cybertruck en blanco y negro del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, con luces intermitentes y sirenas, está decorada con el logotipo del cuerpo policial. Aproximadamente 400 agentes han sido entrenados para operar los vehículos, que utilizarán estaciones de carga públicas.

Los vehículos totalmente eléctricos están equipados con escopetas, escudos y escaleras, y tienen capacidad adicional de batería para manejar mejor las demandas de un cuerpo policial, afirmó McMahill.

La donación ha suscitado preocupaciones entre los expertos en supervisión gubernamental sobre la influencia de los donantes privados en los departamentos públicos y el apoyo a la marca Tesla. Otras ciudades estadounidenses han recurrido a modelos de Tesla, incluso cuando la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk ha enfrentado críticas debido a su trabajo a principios de año para avanzar en la agenda política del presidente y reducir el tamaño del gobierno federal.

McMahill señaló que los camiones ayudarán a mantener a los agentes más seguros porque son a prueba de balas, mientras que los otros coches patrulla del cuerpo no lo son. Cada Cybertruck está valorado entre 80.000 y 115.000 dólares y se utilizará para responder a avisos sobre barricadas y tiroteos, además de patrullas regulares.

Los Cybertruck también ofrecen prestaciones únicas, como un radio de giro más corto, dijo.

"Se ven un poco diferentes a los coches patrulla que tenemos ahí fuera, pero representan algo mucho más grande que un coche de policía sin más", expresó el sheriff. "Representan innovación. Representan sostenibilidad, y representan nuestro compromiso continuo de servir a esta comunidad con las mejores herramientas que tenemos disponibles, de manera segura, eficiente y responsable".

El Cybertruck ha tenido sucesivas retiradas

La flota llega en medio de un año accidentado para Tesla, que ha lidiado con varias llamadas a talleres para sus vehículos.

En marzo, los reguladores de seguridad de Estados Unidos retiraron prácticamente todos los Cybertruck de las carreteras.

La orden de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, que cubría más de 46.000 Cybertruck, advirtió que un panel exterior situado a ambos lados del parabrisas puede desprenderse mientras se conduce, creando un peligro vial para otros conductores y aumentando el riesgo de un accidente. Tesla ofreció reemplazar los paneles sin costo en cartas enviadas en mayo.

A finales de octubre, Tesla anunció otra retirada de más de 63.000 Cybertrucks en Estados Unidos porque las luces frontales son demasiado brillantes, lo que puede causar distracción a otros conductores y aumentar el riesgo de una colisión.

El policía de Las Vegas, Robert Wicks, de la oficina de información pública del departamento, dijo que todas las retiradas de Tesla se habrán resuelto antes de que los Cybertruck patrullen las calles. El aviso de marzo relacionado con los problemas de los paneles se manejó antes de que el departamento recibiera las camionetas, afirmó.

Los reguladores federales también han abierto otra investigación sobre la función de conducción autónoma de Tesla después de docenas de incidentes en los que los coches pasaron semáforos en rojo o condujeron por el lado equivocado de la carretera, a veces chocando con otros vehículos y causando lesiones.

Los Cybertruck modificados para la flota de la policía de Las Vegas no tienen ningún tipo de función de conducción autónoma.

Laura Martin, directora ejecutiva del Progressive Leadership Alliance of Nevada Action Fund, dijo que los imponentes camiones con sus ángulos marcados "parecen estar diseñados para intimidar y no para la seguridad".

"Simplemente parece que la llegada de los Cybertrucks a las calles del condado Clark muestra que el sheriff McMahill está priorizando los regalos corporativos y la militarización de la policía sobre las verdaderas necesidades de la comunidad", expresó.

Algunos expresan reservas con la donación privada

La donación llega después de que el presidente, Donald Trump, comprar un nuevo Tesla en la entrada de la Casa Blanca a principios de este año, comprara y dijera que esperaba que su compra ayudara a la compañía, que lidiaba con una caída de las ventas y los precios de sus acciones.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada, dijo que desplegar ahora una flota de otro modelo de Tesla en Las Vegas "para patrullar nuestras comunidades continúa el patrón allí".

Haseebullah también está preocupado por las capacidades de vigilancia de los Cybertruck que el público podría no conocer, y porque la flota podría dar a Tesla acceso a datos policiales.

Después de que un Cybertruck explotara ante la torre de Trump en Las Vegas a principios de este año, Tesla pudo proporcionar datos detallados del conductor en su interior, incluidos los movimientos del conductor antes de la explosión.

Ed Obayashi, fiscal especial en California y experto en prácticas policiales nacionales y estatales, dijo que las donaciones privadas a las fuerzas del orden no son infrecuentes ni ilegales, a menos que una ley local o estatal lo prohíba.

En este caso, la donación es una pieza física de equipo y el dinero no puede desviarse a otra cosa, dijo Obayashi. Dicho esto, no cree que las camionetas proporcionen al departamento una ventaja específica.

"No va a haber realmente ninguna ventaja o beneficio distintivo o notable, por así decirlo, aparte del hecho de que es un vehículo gratuito y ahorra dinero a los contribuyentes para reemplazar el equipo", dijo Obayashi.

La donación proviene de un inversionista de riesgo tecnológico

La flota de Las Vegas fue una donación que sumó unos 2,7 millones de dólares realizada por Ben Horowitz, cofundador de la firma de capital de riesgo de Silicon Valley conocida como Andreessen Horowitz, o a16z, y su esposa, Felicia Horowitz.

La pareja, que vive en Las Vegas, ha hecho múltiples donaciones a la policía, incluido entre 8 y 9 millones de dólares para el proyecto Blue Sky, la implementación de drones policiales en todo el valle. También han donado fondos para comprar tecnología de llamadas de emergencia y lectores de matrículas, productos de empresas en las que Andreessen Horowitz invierte.

Ben Horowitz, quien ha donado a campañas políticas tanto de demócratas como de republicanos, fue uno de los inversores que respaldó la oferta de Elon Musk para hacerse cargo de Twitter, ahora conocido como X.

Su firma de capital de riesgo también acogió a McMahill y al jefe de personal de la policía metropolitana, Mike Gennaro, en un podcast en noviembre de 2024.

No se pudo contactar a Ben y Felicia Horowitz para obtener comentarios, sin embargo, en una publicación de blog de 2024, Ben Horowitz describió su interés en donar al departamento, recalcando la importancia de la seguridad pública y las dificultades que enfrentan los sectores públicos para presupuestar tecnología.

McMahill dijo que la pareja quería asegurarse de que Las Vegas no "se convierta en California en lo que respecta al crimen".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.