Las acciones asiáticas cierran mixtas y el petróleo sube más de un dólar por incertidumbre en Irán

Las acciones mostraron un comportamiento mixto en Asia y el índice Nikkei 225 de Tokio alcanzó un nuevo récord el lunes, después de que las acciones en Estados Unidos terminaran la semana pasada con nuevos máximos.

El precio del petróleo subió más de 1 dólar, mientras las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán enfrentaban más obstáculos. La Casa Blanca canceló los planes de enviar una delegación a Pakistán para más negociaciones y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de falta de avances.

“Si quieren, podemos hablar, pero no vamos a enviar gente”, declaró Trump a Fox News el domingo. Antes, escribió en redes sociales: “¡¡¡Lo único que tienen que hacer es llamar!!!”.

Esta semana traerá decisiones sobre tasas de interés de los principales bancos centrales, incluidos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.

En Tokio, el Nikkei 225 se disparó un 1,4% hasta 60.564,18, y tocó nuevos máximos intradía. El Kospi en Corea del Sur saltó un 2,1% hasta 6.617,94.

El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,1% hasta 25.951,86 y el índice compuesto de Shanghái subió un 0,2% hasta 4.089,04.

El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,3% hasta 8.759,40.

El Taiex de Taiwán avanzó un 2,6%, impulsado por un repunte de las compras de acciones tecnológicas, alentado por el auge de la inteligencia artificial.

El viernes, el S&P 500 subió un 0,8% y superó su anterior máximo histórico, establecido el miércoles. Cerró en 7.165,08.

El promedio industrial Dow Jones bajó un 0,2% hasta 49.230,71, mientras que el compuesto Nasdaq repuntó un 1,6% hasta su propio récord gracias a fuertes ganancias del sector tecnológico, y cerró en 24.836,60.

Una encuesta de la Universidad de Michigan encontró que la confianza del consumidor se deterioró en abril en todos los grupos de afiliación política, ingresos, edad y nivel educativo, aunque mejoró un poco después de que se anunciara a principios de mes el alto el fuego en la guerra con Irán.

El S&P 500 se ha disparado casi un 13% en poco menos de un mes. En los mercados financieros también han crecido las esperanzas de que Estados Unidos e Irán puedan encontrar una manera de evitar los peores efectos para la economía global en su guerra.

Sigue vigente un alto el fuego frágil, pero las tensiones entre Estados Unidos e Irán están impidiendo que los petroleros atraviesen el estrecho de Ormuz para entregar crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

En las operaciones de Wall Street del viernes, Intel superó con fuerza su pico del año 2000 durante el auge de las puntocom y alcanzó un máximo histórico. Se disparó un 23,6% para registrar su mejor día desde 1987, después de informar resultados mucho más sólidos para los primeros tres meses del año de lo que esperaban los analistas. El director ejecutivo, Lip-Bu Tan, afirmó que la próxima ola de tecnología de inteligencia artificial está aumentando la necesidad de chips y productos de Intel, y que el pronóstico de ganancias de la empresa para la primavera superó las estimaciones de los analistas.

En otras operaciones a primera hora del lunes, el precio del barril de crudo Brent para entrega en julio subió 1,44 dólares hasta 100,57. El crudo de referencia en Estados Unidos sumó 1,28 dólares hasta 95,65.

El dólar cayó a 159,34 yenes japoneses desde 159,59. El euro subió a 1,1723 dólares desde 1,1701.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.