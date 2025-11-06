Kazajistán refuerza lazos con Israel para impulsar la iniciativa de Trump en la región

Kazajistán se unirá a los Acuerdos de Abraham entre Israel y países de mayoría árabe y musulmana en un movimiento simbólico destinado a impulsar la iniciativa que fue un sello distintivo de la primera administración del presidente Donald Trump, dijeron el jueves tres funcionarios de Estados Unidos.

El movimiento es en gran medida simbólico, ya que Kazajistán tiene relaciones diplomáticas con Israel desde 1992 y está mucho más lejos geográficamente que las otras naciones del Acuerdo de Abraham: Bahréin, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes Unidos.

Esos países acordaron normalizar relaciones con Israel como resultado de unirse a los acuerdos, algo que Kazajistán hizo poco después de obtener la independencia tras el colapso de la Unión Soviética.

Trump, un republicano, anunciaría el paso en una cumbre que está organizando más tarde el jueves con los líderes de las cinco naciones de Asia Central, incluido Kazajistán, dijeron funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio formal.

A pesar de sus anteriores lazos de larga data, los funcionarios dijeron que la participación de Kazajistán en los Acuerdos de Abraham con Israel era importante, ya que mejoraría su comercio bilateral y cooperación y señala que Israel se está volviendo menos aislado internacionalmente, notablemente después de las críticas masivas y protestas por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

Un funcionario sostuvo que el incipiente plan de paz de Trump para Gaza “cambió completamente el paradigma” y que muchos países ahora estaban dispuestos a “moverse hacia el círculo de paz” que esto había creado.

El funcionario dijo que las áreas específicas de cooperación mejorada entre Israel y Kazajistán incluirían defensa, ciberseguridad, energía y tecnología alimentaria, aunque todos esos han sido temas de acuerdos bilaterales previos que datan de mediados de la década de 1990.

Antes de la cumbre en la Casa Blanca entre Trump y los cinco líderes de Asia Central, el secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo un desayuno de trabajo con el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, aunque el Departamento de Estado no mencionó nada relacionado con Israel.

Rubio y Tokayev “discutieron la expansión de oportunidades para el comercio e inversión comercial, así como una mayor cooperación con Kazajistán en energía, tecnología e infraestructura”, dijo el departamento en un comunicado.

