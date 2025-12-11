Jurado se niega a acusar de nuevo a la fiscal general de NY, Letitia James, dice fuente de AP

Un jurado investigador se negó el jueves por segunda vez a volver a acusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, rechazando reactivar una acusación de fraude hipotecario alentada por el presidente Donald Trump, según una persona al tanto del asunto.

Es otro duro golpe para el Departamento de Justicia tras la desestimación de cargos anteriores contra James y otro antiguo adversario de Trump, el exdirector del FBI James Comey, en una sorprendente reprimenda a los empeños del gobierno de Trump por procesar a oponentes políticos del mandatario.

Un juez desestimó la acusación original contra James y Comey en noviembre, dictaminando que la fiscal que presentó el caso al jurado investigador, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente fiscal federal para el Distrito Este de Virginia.

El Departamento de Justicia solicitó a un jurado investigador en Alexandria, Virginia, que emitiera una acusación el jueves después de que un jurado investigador distinto en Norfolk se negara a hacerlo la semana pasada. La persona que confirmó el fracaso para asegurar una acusación formal carece de autorización para declarar sobre el asunto públicamente y habló a condición de guardar el anonimato.

Las acusaciones estaban relacionadas con la compra de una casa modesta por parte de James en Norfolk, donde tiene familiares.

James dice que el caso tiene motivaciones políticas y ha negado haber cometido cualquier irregularidad.

