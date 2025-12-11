Jueza concede la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García mientras enfrenta cargos penales

Una jueza federal en Maryland ha ordenado la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, en un paso clave de su desafío legal contra la deportación.

La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe ponerlo en libertad de inmediato.

En su dictamen, la jueza fue contundente: “Desde el regreso de Abrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal”. Por esta razón, el Tribunal “CONCEDE la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE”.

Los portavoces del Departamento de Justicia no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la orden.

Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. ( AP Foto/Stephanie Scarbrough )

Ábrego García, un ciudadano salvadoreño, tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero originalmente inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. Un juez de inmigración en 2019 dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba peligro de una pandilla que había atacado a su familia. Cuando fue deportado por error allí en marzo, su caso se convirtió en causa para aquellos que se oponen a la represión de inmigración del presidente Donald Trump.

Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos bajo una orden judicial. Dado que no puede ser deportado a El Salvador, ICE ha estado buscando deportarlo a una serie de países africanos. Su demanda en el tribunal federal afirma que la administración Trump está utilizando ilegalmente el proceso de deportación para castigar a Ábrego García por la vergüenza del gobierno al deportarlo por error.

Mientras tanto, en una acción separada en el tribunal de inmigración, Ábrego García está solicitando reabrir su caso de inmigración para buscar asilo en Estados Unidos.

Además, Ábrego García enfrenta cargos criminales en el tribunal federal en Tennessee, donde se ha declarado inocente de tráfico de personas. Ha presentado una moción para desestimar los cargos, alegando que la acusación es vengativa.