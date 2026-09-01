Jurado no logra decisión unánime en el caso de la madre que asesinó a sus 3 hijos en Massachusetts

Los miembros del jurado en el juicio de Lindsay Clancy manifestaron el martes que no han podido llegar a una decisión unánime sobre si la madre de Massachusetts era penalmente responsable de matar a sus tres hijos pequeños, pero el juez les indicó que siguieran intentándolo.

El jurado está en su cuarto día de deliberaciones en un juicio muy mediático, centrado en la salud mental materna tras el parto, y que ha provocado profundas divisiones entre el público.

Esta fue la primera vez que el jurado dio alguna señal de que estaba en un punto muerto. Clancy miró fijamente hacia el frente cuando entró el jurado y luego miró a sus miembros mientras el juez se dirigía al panel.

“Sé que este fue un juicio largo, de acuerdo”, dijo el juez William Sullivan. “Sé que hubo más de 80 testigos. Hubo más de 300 pruebas documentales. Pero por eso, les voy a pedir que vuelvan a deliberar”.

Clancy, exenfermera obstétrica, no niega haber estrangulado a sus hijos, pero sostiene que una psicosis posparto la llevó a actuar así. Los fiscales argumentan que ella sabía lo que estaba haciendo. Clancy, de 36 años, se ha declarado no culpable por falta de responsabilidad penal.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye información sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto al 988.

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El jurado podría declararla culpable de asesinato u homicidio involuntario, o absolverla si los miembros del jurado creen que el deterioro de su salud mental fue el culpable. Una condena podría derivar en una sentencia de prisión de por vida. Si es absuelta, un juez aún podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para el público.

Si el jurado no puede llegar a un veredicto y se declara un juicio nulo, los cargos contra Clancy se mantendrían y los fiscales tendrían que decidir si la juzgan de nuevo.

El jurado comenzó a deliberar el jueves por la tarde. El viernes, pidió ver un cuchillo que Clancy usó para cortarse poco después de los asesinatos, y bolsas con frascos vacíos de medicamentos recetados hallados en su casa.

Durante más de cuatro semanas de testimonio, los miembros del jurado escucharon opiniones divergentes de expertos médicos sobre el estado mental de Clancy tras el nacimiento de su tercer hijo, así como sobre su culpabilidad.

El abogado de la mujer sostuvo que ella amaba a sus hijos, pero los mató porque perdió el contacto con la realidad —y consigo misma— debido a una psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente que puede presentarse después de dar a luz.

La madre y la hermana de Clancy testificaron que ella se volvió ansiosa, paranoica y suicida. Buscó tratamiento para el empeoramiento de su salud mental, incluida una estancia en un hospital psiquiátrico, en los meses previos a matar a Cora, Dawson y Callan Clancy, de 5 años, 3 años y 8 meses, respectivamente.

Menos de tres semanas después de recibir el alta, envió a su esposo a hacer un mandado y mató a los niños con bandas de ejercicio en el sótano de su casa al sur de Boston. Luego saltó desde una ventana del segundo piso y permanece paralizada de la cintura para abajo.

Los fiscales dijeron que Clancy estaba deprimida y cansada de vivir, y que tomó la decisión consciente de matar a los niños antes de intentar suicidarse. Un psicólogo forense que testificó para la fiscalía concluyó que Clancy mató a los niños porque quería acabar con su vida, pero no quería dejarlos atrás.

Según la defensa, ella tenía trastorno bipolar y psicosis posparto que, en última instancia, la llevaron a creer que escuchaba una voz que le decía que matara a los niños para poder terminar con su propia vida. Una psicóloga que declaró para la defensa afirmó que Clancy no reconocía lo “incorrecto” de matar a sus hijos debido a sus problemas de salud mental.

Clancy optó por no testificar. Observó el proceso desde la mesa de la defensa, llorando ocasionalmente, como cuando los fiscales mostraron al jurado fotos de las autopsias de los niños.

Los miembros del jurado también pasaron dos días escuchando el testimonio de su exesposo, Patrick Clancy, y su angustiosa llamada al 911. Él seguía al teléfono cuando descubrió los cuerpos de los niños, minutos después de encontrar a su esposa gravemente herida en el patio.

Patrick Clancy ha dicho en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien veía como enferma más que malvada. El juicio marca la primera vez que ve a Lindsay Clancy desde los asesinatos.

La psicosis posparto, la afección que el abogado de Clancy afirma que ella tenía cuando mató a los niños, es más grave y menos común que la depresión posparto.

Los investigadores calculan que la afección afecta a 1 o 2 de cada 1.000 mujeres después del parto. Aunque la mayoría de quienes la desarrollan no dañan a sus hijos, las madres con casos graves podrían intentar hacerse daño a sí mismas o a sus hijos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.