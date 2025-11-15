Jueza prohíbe a gobierno de Trump sancionar a Universidad de California por supuesta discriminación

El gobierno del presidente Donald Trump no puede multar a la Universidad de California (UC) ni cortar sumariamente el financiamiento federal del sistema escolar por acusaciones de permitir el antisemitismo u otras formas de discriminación, dictaminó una jueza federal el viernes por la noche en una decisión contundente.

La jueza federal de distrito Rita Lin, en San Francisco, emitió una orden judicial preliminar que impide al gobierno cancelar el financiamiento a la UC basándose en supuesta discriminación sin notificar a los docentes afectados y realizar una audiencia, entre otros requisitos.

Durante el verano, el gobierno exigió a la Universidad de California, Los Ángeles, que pagara 1.200 millones de dólares para restaurar el financiamiento de investigación congelado y asegurar la elegibilidad para futuros fondos después de acusar a la escuela de permitir el antisemitismo en el campus. UCLA fue la primera universidad pública en ser blanco del gobierno por acusaciones de violaciones de derechos civiles.

También ha congelado o pausado el financiamiento federal por reclamos similares contra universidades privadas, incluyendo la Universidad de Columbia.

En su fallo, Lin dijo que los sindicatos y otros grupos que representan a los profesores, estudiantes y empleados de la UC habían proporcionado "evidencia abrumadora" de que el gobierno de Trump estaba "involucrado en una campaña concertada para purgar puntos de vista 'progresistas', 'izquierdistas' y 'socialistas' de las principales universidades de nuestro país".

"Funcionarios de la agencia, así como el presidente y el vicepresidente, han anunciado repetida y públicamente un plan para iniciar investigaciones de derechos civiles en universidades preeminentes para justificar el corte del financiamiento federal, con el objetivo de llevar a las universidades a sus rodillas y forzarlas a cambiar su tono ideológico", escribió Lin.

"Es indiscutible que este preciso plan ahora se está ejecutando en la Universidad de California", agregó la jueza.

En la UC, que enfrenta una serie de investigaciones de derechos civiles, encontró que el gobierno federal había incurrido en "conducta coercitiva y de represalia, una violación de la Primera y la Décima Enmiendas".

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han respondido a mensajes enviados el viernes en que se les solicitan comentarios respecto al fallo. La orden de Lin permanecerá en vigor indefinidamente.

El presidente de la Universidad de California, James B. Milliken, ha dicho que la magnitud de la multa a UCLA devastará el sistema de la UC, cuyos campus son considerados entre las mejores universidades públicas del país.

La UC está en conversaciones de conciliación con el gobierno y no es parte de la demanda ante Lin, quien fue nominada al tribunal por el presidente Joe Biden, un demócrata. En un comunicado, el sistema universitario señaló que "sigue comprometido con proteger la misión, la gobernanza y la libertad académica de la Universidad".

El gobierno de Trump ha exigido que UCLA cumpla con sus puntos de vista sobre la identidad de género y establezca un proceso para asegurarse de que no se admitan estudiantes extranjeros si es probable que participen en "perturbaciones o acoso" antiestadounidenses, antioccidentales o antisemitas, entre otros requisitos delineados en una propuesta de conciliación hecha pública en octubre.

El gobierno ha llegado previamente a acuerdos con la Universidad de Brown por 50 millones de dólares y con la Universidad de Columbia por 221 millones de dólares.

Lin citó declaraciones de docentes y otro personal de la UC de que las medidas del gobierno de Trump los estaban llevando a dejar de enseñar o investigar temas que "temían que fueran demasiado 'izquierdistas' o 'progresistas'".

Su orden judicial también impide que el gobierno pueda "condicionar la concesión o continuación del financiamiento federal al acuerdo de la UC con cualquier medida que viole los derechos de los miembros de los demandantes bajo la Primera Enmienda".

Cita esfuerzos para forzar a las UC a examinar a los estudiantes internacionales basándose en puntos de vista "antioccidentales" o "antiestadounidenses", restringir la investigación y la enseñanza, o adoptar definiciones específicas de "masculino" y "femenino" como ejemplos de tales medidas.

Trump ha denunciado a las universidades de élite como invadidas por el liberalismo y el antisemitismo.

Su gobierno ha lanzado investigaciones a docenas de universidades, alegando que no han logrado poner fin al uso de preferencias raciales en violación de la ley de derechos civiles. El gobierno republicano afirma que los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión discriminan a los estudiantes blancos y asiático-estadounidenses.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.