Gobierno de Trump apela fallo que prohíbe despliegue de tropas en Portland

El gobierno del presidente Donald Trump apeló el viernes un fallo de una jueza federal en Oregon que le prohíbe desplegar a la Guardia Nacional en Portland.

El fallo de la semana pasada de la jueza de distrito Karin Immergut, quien fue designada por Trump, se dio tras un juicio de tres días en el que ambas partes discutieron si las protestas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad cumplían con las condiciones para usar el ejército en territorio estadounidense de conformidad con la ley federal. La ciudad y el estado presentaron la demanda en septiembre para bloquear el despliegue.

En una opinión de 106 páginas, Immergut determinó que, aunque el presidente goza de una "gran deferencia" en su decisión de convocar a la Guardia Nacional, no tenía una base legal para hacerlo porque no estableció que hubiera una rebelión o peligro de rebelión, o que no pudiera hacer cumplir la ley con las fuerzas regulares.

El gobierno federal criticó la decisión y dijo que las tropas eran necesarias para proteger al personal y la propiedad federal en una ciudad que Trump ha descrito como "devastada por la guerra".

"El fallo de la corte de distrito dejó claro que esta administración debe rendir cuentas a la verdad y al Estado de derecho", manifestó el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes en respuesta a la apelación del gobierno. "Seguiremos defendiendo los valores de Oregon y defendiendo la autoridad de nuestro estado para tomar decisiones basadas en evidencia y sentido común".

Immergut emitió dos órdenes de restricción temporales a principios de octubre que habían bloqueado el despliegue de las tropas antes del juicio. La primera orden impidió que Trump desplegara a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon; la segunda, emitida un día después, le impidió desplegar miembros de la Guardia Nacional de cualquier estado en Oregon, después de que intentara eludir la primera orden con el envío de tropas de California en su lugar.

La Corte de Apelaciones del 9no Circuito federal ya ha ordenado que no se desplieguen tropas a la espera de una acción adicional por parte del tribunal de apelaciones.

Las ciudades demócratas a las que Trump ha enviado militares —incluidas Chicago, que presentó una demanda separada sobre el tema que ahora está ante la Corte Suprema federal— han estado oponiendo resistencia. Argumentan que el presidente no ha cumplido con el umbral legal para desplegar tropas y que hacerlo violaría la soberanía de los estados. ___

