Jueza federal ordena suspender obras en histórico campo de golf de Washington, DC

La jueza federal de distrito Ana Reyes ordenó el martes la suspensión de la tala de árboles en el East Potomac Golf Course hasta el 26 de octubre, lo que supone una nueva pausa en los trabajos del histórico campo de golf de Washington, D.C., que forma parte de los planes del presidente Donald Trump para remodelar la ciudad.

Reyes emitió la orden un día después de una tensa audiencia de tres horas en la que criticó duramente al gobierno por haberla engañado con sus acciones durante el fin de semana festivo.

En la audiencia del lunes, Reyes ordenó una pausa de 24 horas que podría ampliarse hasta 14 días si fuera necesario. Se limitó a un día mientras el gobierno intentaba localizar a un funcionario clave del gobierno de Trump para que explicara por qué era necesario realizar una tala masiva de árboles en el parque durante el fin de semana festivo, con escasa notificación a los demandantes en una querella que busca frenar los planes de renovación o a la jueza.

La impartidora de justicia también ordenó durante ese periodo que el gobierno “debe proporcionar al tribunal y a los demandantes un aviso previo por escrito con tres días hábiles de antelación antes de realizar cualquier modificación irreparable de cualquier forma o elemento permanente del East Potomac Golf Course”.

La DC Preservation League y dos personas son los demandantes en la disputa legal.

La audiencia del lunes y la orden del martes se produjeron después de que el Servicio de Parques Nacionales ordenara la tala de cientos de árboles en el campo de golf tras presentar la notificación al tribunal pocos minutos antes del cierre de la jornada laboral el 9 de octubre, en un fin de semana festivo, lo que dio a los demandantes poco tiempo para responder. Al menos 400 árboles fueron talados durante el fin de semana, con planes para cortar varios cientos más.

El parque histórico, especialmente el campo de golf, llamó la atención de Trump, quien quiere convertirlo en un recinto de golf de clase mundial. Forma parte de su gran visión para Washington, D.C., donde tiene varios proyectos en marcha, incluido un salón de baile de la Casa Blanca de 400 millones de dólares y la construcción, que está por comenzar, de su arco triunfal. El mandatario empezó a hablar de los campos públicos de la ciudad a finales de 2025.

“Cuando esté terminado, este campo tendrá la capacidad de albergar grandes torneos de golf, incluido el U.S. Open, la Ryder Cup, el PGA Championship y otros eventos principales del PGA Tour”, publicó Trump en redes sociales en junio.

El campo ha sido objeto de múltiples audiencias de emergencia, entre ellas, una realizada en mayo en la que Reyes estaba fuera del país, debido a la preocupación de los demandantes de que la administración siguiera adelante con los trabajos pese a la demanda pendiente. En cada ocasión, Reyes rechazó emitir órdenes temporales de suspensión por la confianza que tenía en el abogado del gobierno en el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.