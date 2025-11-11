Temperaturas récord impactan el sureste de EEUU mientras nieve cubre partes del noreste

La primera gran ola de frío de la temporada sumergió partes del sureste de Estados Unidos en temperaturas récord el martes, causando advertencias de heladas en Alabama, Florida y Georgia mientras la nieve cubría el área de los Grandes Lagos y la ráfaga de aire frío avanzaba.

La corriente de aire ártico que afecta a los dos tercios orientales del país migró hacia el este y sureste desde las Llanuras del Norte, que fueron golpeadas con vientos fríos y nieve durante el fin de semana. Para gran parte del sureste el martes, eso significó una transición abrupta a temperaturas invernales después de haber disfrutado de entre 21 y 27 grados centígrados (entre 70 y 80 grados Fahrenheit).

Algunos récords diarios fueron "absolutamente destrozados", afirmó el meteorólogo Scott Kleebauer, incluyendo una mínima de 2 grados centígrados bajo cero (28 grados Fahrenheit) en el aeropuerto de Jacksonville, Florida, el martes por la mañana. Eso rompió el récord anterior de 1 grado centígrado (35 grados Fahrenheit) establecido en 1977.

El sureste de Estados Unidos enfrentará algunos días más fríos de lo normal antes de calentarse más adelante en la semana.

Advertencias en Florida sobre iguanas que caen

Las iguanas comenzaron a "congelarse" y caer de los árboles a medida que las temperaturas descendieron a 4° Celsius (40° Fahrenheit) o menos en Florida, según Kleebauer, un meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

"Iguanas, debido a su naturaleza reptiliana, entran en este tipo de modo de supervivencia, y su sistema básicamente se apaga", explicó. "No están acostumbradas a esos tipos de temperaturas. Solo las experimentan un puñado de veces al año, si acaso".

Publicaciones de los reptiles aturdidos comenzaron a aparecer en las redes sociales mientras los floridanos también enfrentaban un clima desacostumbrado.

"Muchas veces uno se adentra en el otoño y luego eventualmente llega el invierno", comentó Kleebauer. "Esto fue más — estuvo cálido allí por mucho tiempo y de repente es un shock para el sistema con lo frío que fue el golpe".

En todo Virginia Occidental, una capa de nieve y hielo antes del amanecer contribuyó a docenas de accidentes el martes antes de que saliera el sol y mejoraran las condiciones de las carreteras.

Más de 14 pulgadas (37 centímetros) de nieve el lunes y martes permitieron al White Grass Ski Touring Center en el Valle de Canaan de las montañas del norte abrir para el esquí cross-country.

Temperaturas en zona del lago causan acumulación de nieve

Las comunidades a sotavento del Lago Erie y el Lago Ontario en el norte del estado de Nueva York despertaron bajo una advertencia de clima invernal el martes, con el Servicio Meteorológico Nacional pronosticando entre 5 a 15 centímetros (entre 2 a 6 pulgadas) de nieve en ciudades como Niagara Falls, Rochester, Buffalo, Syracuse y Jamestown. Para muchos, es la primera nieve en una temporada que típicamente deja alrededor de 2,5 metros (100 pulgadas) o más para la primavera.

Los expertos advirtieron que las condiciones ventosas podrían aumentar los problemas en la carretera.

La máxima cantidad de nieve para el día, entre 15 y 23 centímetros (entre 6 y 9 pulgadas), se prevé para Tug Hill Plateau, entre el Lago Ontario y las Montañas Adirondack en el norte de Nueva York.

Pero otra tormenta el miércoles podría traer más nieve.

Vientos y nevadas causaron condiciones de manejo peligrosas el lunes por la noche, incluyendo una advertencia de ventisca de nieve a lo largo de la Interestatal 80 en el centro de Pensilvania.

Más al noreste, partes de Vermont recibieron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve, lo que complicó el viaje de la tarde del lunes. Para el martes por la mañana, un tráiler atascado en una colina obligó temporalmente al cierre de un carril en la Interestatal 89, y se advirtió a los conductores que tuvieran cuidado adicional cuando se reabrió la ruta.

Barbara Butch es la secretaria del pueblo y bibliotecaria de la localidad de Ubly en el este de Michigan. El pueblo fue cubierto de nieve el lunes, recibiendo casi 20 centímetros (8 pulgadas) para cuando sus más de 800 residentes despertaron el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Simplemente seguía cayendo", relató Butch. "Simplemente no paraba".

Junto con la nieve vino un frío intenso y fuertes vientos, bajando la sensación térmica a muy por debajo del punto de congelación — un clima que no suele verse tan temprano en la temporada. Se esperaba más nieve el martes por la tarde en el este de Michigan, pero la temperatura probablemente subirá a más de 10° C (50° Fahrenheit) para el final de la semana.

"Terminaremos con un derrame de nieve fangosa", bromeó Butch. "Así es vivir aquí".

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Margery A. Beck en Omaha, Nebraska; John Raby en Charleston, Virginia Occidental; Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire y Carolyn Thompson en Buffalo, Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.