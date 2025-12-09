Opositores a la redistribución de distritos en Missouri presentan petición de referéndum

Los opositores al nuevo mapa parlamentario de Missouri presentaron el martes miles de firmas de petición para solicitar un referéndum estatal sobre un plan de redistribución de distritos respaldado por el presidente Donald Trump como parte de su esfuerzo por mantener una escasa mayoría republicana en las elecciones del próximo año.

Los organizadores de la campaña de peticiones dijeron que entregaron más de 300.000 firmas a la oficina del secretario de estado, muchas más de las aproximadamente 110.000 necesarias para suspender la entrada en vigor de los nuevos distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hasta que se pueda realizar una votación pública en algún momento del próximo año.

Las votaciones de referéndum en Missouri se programan automáticamente para las elecciones de noviembre, a menos que la Asamblea General apruebe una fecha anticipada durante su sesión regular que comienza en enero. El período de presentación de candidaturas en Missouri se extiende del 24 de febrero al 31 de marzo, pero los distritos aún pueden cambiarse después de la fecha límite, como ocurrió cuando la Asamblea Legislativa aprobó los distritos por última vez en 2022.

Las firmas también deben ser verificadas formalmente por las autoridades electorales locales y el secretario de estado, el republicano Denny Hoskins, quien ha argumentado que el referéndum es inconstitucional. Pero si las firmas se mantienen, el referéndum podría crear un importante obstáculo para los republicanos, que esperan que los nuevos distritos les ayuden a ganar, en las elecciones de noviembre, un escaño que actualmente está en manos de los demócratas en el área de Kansas City.

“Al final del día, (las firmas) tendrán que ser contadas, y la gente va a votar al respecto”, afirmó Richard von Glahn, director ejecutivo de People Not Politicians, que patrocinó la campaña del referéndum.

La redistribución de distritos generalmente ocurre una vez cada década, después de cada censo. Pero los partidos políticos nacionales están enfrascados en una inusual batalla de redistribución de distritos a mitad de la década después de que Trump instara a los estados gobernados por republicanos a remodelar los distritos de votación de la Cámara a su favor. El presidente republicano trata de evitar la tendencia histórica de que el partido del mandatario pierda escaños en las elecciones intermedias.

Cada escaño en la Cámara podría ser crucial, ya que los demócratas necesitan una ganancia neta de solo tres escaños para adquirir el control de la Cámara y obstaculizar la agenda de Trump.

La redistribución de distritos se extiende por los estados

Texas fue el primer estado en responder al llamado de Trump al aprobar un nuevo mapa parlamentario que podría ayudar a los republicanos a ganar cinco escaños adicionales. La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino la semana pasada para que los nuevos distritos se utilicen en las elecciones de 2026.

Los republicanos podrían ganar un escaño cada uno según los nuevos mapas aprobados en Missouri y Carolina del Norte y tener una mejor oportunidad de apropiarse de dos escaños más según un nuevo mapa parlamentario de Ohio. En Indiana, los senadores estudian esta semana una propuesta que también podría ayudar a los republicanos a ganar dos escaños adicionales.

Los demócratas obtuvieron una victoria en California, donde los votantes aprobaron en noviembre un nuevo mapa parlamentario trazado por demócratas que podría ayudar al partido a ganar cinco escaños adicionales. Los demócratas podrían obtener un escaño en Utah según los nuevos distritos parlamentarios impuestos por un juez.

Pero los republicanos han impugnado en los tribunales las medidas de ambos estados. Y los legisladores de Utah se reúnen en una sesión especial el martes para considerar la posibilidad de retrasar la fecha límite de presentación de candidaturas para dar más tiempo para presentar la impugnación legal.

Los demócratas de Virginia también han dado un primer paso hacia la redistribución de distritos a mitad de la década, y se esperan votos adicionales en el nuevo año.

El referéndum de Missouri desata una intensa batalla

People Not Politicians ha recaudado alrededor de 5 millones de dólares, provenientes principalmente de organizaciones fuera del estado que se oponen al nuevo mapa. Los grupos alineados con los republicanos a nivel nacional han respondido con más de 2 millones de dólares para un comité que apoya el nuevo mapa.

Los republicanos han intentado frustrar el referéndum de numerosas maneras.

Las organizaciones que apoyan la redistribución de distritos republicana han intentado pagar a las personas hasta 30.000 dólares para que dejen de reunir firmas de peticiones, según una demanda presentada por Advanced Micro Targeting Inc., una empresa contratada por People Not Politicians.

Hoskins, el secretario de estado, sostiene que no puede contar legalmente alrededor de 100.000 firmas de peticiones reunidas en el lapso de un mes entre la aprobación legislativa del proyecto de ley de redistribución de distritos y su aprobación del formato de la petición de referéndum, sino que solo puede contar aquellas reunidas después de eso.

Hoskins también escribió un resumen de la boleta donde se indica que el nuevo mapa “deroga el plan parlamentario manipulado existente de Missouri... y refleja mejor los patrones de votación a nivel estatal”. Eso es lo opuesto a lo que los partidarios del referéndum sostienen que hace, y People Not Politicians ha impugnado esa redacción en los tribunales.

Mientras tanto, la fiscal general republicana Catherine Hanaway presentó una demanda federal en nombre de Hoskins y la Asamblea General donde afirma que la legislación de redistribución de distritos parlamentarios no puede estar sujeta a un referéndum. Aunque un juez federal desestimó esa demanda el lunes, señaló que Hoskins tiene “el poder de declarar inconstitucional la petición él mismo”, lo que probablemente desencadenaría un nuevo caso judicial.

El esfuerzo de restricción de Missouri ya ha desatado una intensa batalla judicial. Las demandas de los opositores impugnan la legalidad de la proclamación de sesión especial del gobernador republicano Mike Kehoe, afirman que la redistribución de distritos a mitad de la década no está permitida según la constitución de Missouri y alegan que los nuevos distritos infringen los requisitos de ser compactos, contiguos y equitativamente poblados.

Ha pasado más de un siglo desde que Missouri celebró por última vez un referéndum sobre un plan de redistribución de distritos parlamentarios. En 1922, los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobados por la legislatura liderada por republicanos fueron derrotados por casi el 62% del voto estatal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.