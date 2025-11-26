Juez dice que agentes de inmigración en Colorado sólo pueden arrestar a quienes podrían huir

Un juez federal falló el martes que los agentes de inmigración en Colorado sólo pueden hacer arrestos sin una orden judicial si creen que es probable que las personas que van a arrestar huyan.

El juez sénior de distrito R. Brooke Jackson emitió la orden en respuesta a una impugnación presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Colorado y otros abogados.

Ellos representan a cuatro personas, incluidas solicitantes de asilo, que fueron arrestadas este año por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sin órdenes judiciales como parte de las operaciones de inmigración del presidente Donald Trump. La demanda acusa a los agentes de inmigración de arrestar indiscriminadamente a latinos para cumplir con objetivos sin evaluar lo que se requiere para detenerlos legalmente.

Jackson afirmó que cada uno de los demandantes tenía vínculos duraderos con sus comunidades y ningún agente razonable podría haber concluido que era probable que huyeran antes de obtener una orden para arrestarlos.

Antes de arrestar a alguien sin una orden judicial, los agentes de inmigración deben tener causa probable para creer tanto que alguien está en el país ilegalmente como que es probable que huya antes de que se pueda obtener una orden de arresto, según la ley federal, indicó. Jackson también señaló que los agentes de inmigración necesitaban documentar las razones por las cuales están arrestando a alguien.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo que se trataba de un "fallo activista" y afirmó que la dependencia cumple con la ley.

"Las acusaciones de que las fuerzas del DHS participan en 'encasillamiento racial' son repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas", expresó en un comunicado.

El fallo es similar a uno emitido también este año en un caso presentado por otro capítulo de la ACLU en California que involucraba arrestos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza. El gobierno ha apelado ese fallo.

Otro juez también había emitido una orden de restricción que prohibía a los agentes federales detener a personas basándose únicamente en su raza, idioma, trabajo o ubicación en el área de Los Ángeles después de encontrar que estaban realizando detenciones indiscriminadas. La Corte Suprema levantó esa orden en septiembre.

McLaughlin insinuó que el gobierno apelaría el fallo de Colorado.

"La Corte Suprema recientemente nos reivindicó en esta cuestión en otro lugar, y esperamos una mayor reivindicación en este caso también", manifestó. ___

