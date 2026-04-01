Juez desestima demanda del Departamento de Justicia contra leyes santuario en Colorado y Denver

Un juez federal desestimó el martes una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusaba al estado de Colorado y a la ciudad de Denver de interferir con la aplicación de las leyes de inmigración.

Según la demanda, el estado y su ciudad más poblada aprobaron “leyes santuario” que violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos. La disputa giraba en torno a cuatro leyes estatales y dos más a nivel local que limitan el uso de recursos para la aplicación migratoria y protegen los derechos y la información personal de los inmigrantes.

El juez federal Gordon P. Gallagher señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en un caso de 1997 que el gobierno federal no puede “reclutar por la fuerza” a funcionarios estatales para la aplicación de la ley federal. Accedió a las solicitudes de funcionarios del estado y de la ciudad para desestimar la denuncia, llegando a la conclusión de que "Colorado y Denver tienen derecho a negarse a gastar sus recursos para implementar un programa regulatorio a nivel federal”.

El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El alcalde de Denver, Mike Johnston, celebró el fallo.

“El fallo de este día deja en claro que no se nos puede exigir el usar recursos locales para ejercer las políticas federales”, indicó en un comunicado.

El Departamento de Justicia presentó demandas similares en lugares como Los Ángeles, la ciudad de Nueva York y Minnesota contra políticas estatales o municipales que considera que interfieren con la aplicación de las leyes migratorias. Un juez federal desestimó el año pasado un caso que impugnaba las leyes de Chicago.

No existe una definición estricta de las políticas ni de las ciudades santuario, pero el término se utiliza a menudo para describir una limitada cooperación local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ICE es el responsable de la aplicación de las leyes federales de inmigración en todo el país, pero suele buscar la ayuda de las autoridades locales y estatales, en particular para deportaciones a gran escala, y solicita que los departamentos de policía de ciudades y condados los notifiquen de personas a las que quiere deportar y las mantenga retenidas hasta que los agentes federales asuman la custodia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.