[Independent en Español republica este artículo informativo sobre la celebración del 31 de marzo. Sin embargo, es importante destacar que hace dos semanas, The New York Times publicó un reportaje que detalla acusaciones de abuso sexual en contra de César Chávez. Puedes leer más aquí y aquí.]

El Día de César Chávez es un día festivo en 10 estados, como California, Arizona y Colorado, donde las escuelas y las oficinas estatales están cerradas, y la gente tiene el día libre en el trabajo. El motivo de la celebración es el natalicio y la labor del líder de los derechos civiles y del movimiento obrero César Chávez.

Historia del Día de César Chávez

En 2008, el entonces senador Barack Obama presentó la idea de declarar el 31 de marzo como día festivo federal en honor al activista de los derechos civiles. Esto fue recogido y apoyado por varias organizaciones de derechos humanos. Pero, no fue hasta el 28 de marzo de 2014 que, siendo ya presidente, Barack Obama proclamó oficialmente el 31 de marzo como el Día de César Chávez.

¿Quién fue César Chávez?

Nacido en Arizona en 1927, Chávez fue un trabajador agrícola migrante mexicano-americano desde los 10 años. Tras perder su propiedad durante la Gran Depresión, su familia tuvo que viajar por todo el país cultivando y recogiendo frutas y verduras con sueldos miserables para sobrevivir. Esta proximidad a las penurias de los trabajadores emigrantes y el hecho de haber experimentado él mismo el trato injusto, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo le llevaron a querer luchar por unas condiciones mejores.

Tratando de escapar de la vida de agricultor migrante, se alistó en la marina estadounidense a los 17 años, pero se arrepintió y lo dejó dos años después para volver a trabajar en el campo, hasta que en 1952 se convirtió en organizador laboral, y se convirtió en un defensor de los derechos civiles, al unirse a la Organización de Servicios Comunitarios y ser un miembro activo de la misma.

En 1962 cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (NFWA) con Dolores Huerta Chávez, donde sindicalizó a los trabajadores del campo y luchó por su mejora salarial y por unas condiciones de trabajo más seguras. La NFWA se convirtió rápidamente en el primer sindicato de agricultores de éxito en Estados Unidos. En 1965, la NFWA unió fuerzas con el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas, organizando la primera huelga contra los productores de uva. La huelga duró cinco años y terminó con éxito cuando los viticultores ofrecieron a los trabajadores contratos y salarios adecuados. Un año después, estas dos asociaciones se fusionaron y en 1972 se convirtieron oficialmente en la Unión de Campesinos, de la que Chávez fue presidente hasta su muerte en 1993.

¿Por qué se hizo tan famoso?

César Chávez se hizo famoso por su forma no violenta de protestar y luchar por los valores en los que creía. Defendió los derechos de los trabajadores agrícolas liderando marchas, boicots y huelgas de hambre, e hizo lo mismo contra la discriminación racial hacia los chicanos. Tras su muerte, 50.000 personas asistieron a su funeral, y el Presidente Bill Clinton le concedió a título póstumo la Medalla de la Libertad.

¿Cómo se celebra el Día de César Chávez?

Este día se convirtió en una conmemoración para promover y animar a las personas a servir a sus comunidades. Por ello, los líderes de la comunidad y de los derechos civiles aprovechan este día para dar discursos sobre el legado y los valores de César Chávez, y sobre cómo su trabajo y sus luchas tuvieron un impacto positivo en la sociedad. También es un día para llamar la atención del público sobre cuestiones relacionadas con los derechos de los trabajadores, como la necesidad de una cobertura médica adecuada y unos salarios justos.

En la página oficial de la Casa Blanca puede leerse:

“Ayunó. Marchó. Se organizó. Se mantuvo fiel a sus convicciones y llevó la esperanza a millones de personas a las que la esperanza les parecía a menudo demasiado lejana. Para él, ‘La Causa’ significaba elevar nuestra humanidad común al centro de una agenda de progreso. Y esa elevación significaba organizarse para conseguir lugares de trabajo seguros y saludables, un salario digno, protecciones contra la enfermedad y la discapacidad, tiempo con la familia y muchas otras cosas que seguimos valorando y por las que luchamos hoy”.

Cosas que parecen tan simples y sin embargo sólo están al alcance de la mano de unos pocos.

Pero lo que mucha gente no sabe es que Chávez también era vegetariano. Fue un pionero en cuanto al reconocimiento de las luchas compartidas por los seres humanos y los animales, y en una ocasión dijo: “Me hice vegetariano tras darme cuenta de que los animales sienten miedo, frío, hambre e infelicidad como nosotros. Siento profundamente el vegetarianismo y el reino animal”.

Por eso, sobran razones para que cada 31 de marzo, sigamos honrando al líder César Chávez.