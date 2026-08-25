Juez bloquea requisito de prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral de Ohio

Un juez federal bloqueó temporalmente el martes la aplicación de un requisito de Ohio que obliga a los votantes a mostrar una prueba de ciudadanía si se inscriben para votar en una oficina de vehículos automotores, una norma que entró en vigor por primera vez este año.

El secretario de Estado, Frank LaRose, de tendencia republicana, afirmó que apelaría de inmediato.

En una demanda presentada en nombre de la Ohio Alliance of Retired Americans y del grupo progresista Red Wine & Blue por el Elias Law Group, alineado con los demócratas, el juez del Tribunal Federal de Distrito Solomon Oliver Jr., en Cleveland, dictaminó que el requisito parece entrar en conflicto con la Ley Nacional de Registro de Votantes, que, según indicó, tiene prioridad.

Su orden judicial suspende la práctica de exigir esa documentación antes de la fecha límite de inscripción del 5 de octubre para las elecciones de mitad de mandato de este otoño.

Esto ocurre mientras el presidente Donald Trump presiona al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que, entre otros cambios electorales, exigiría prueba documental de ciudadanía para inscribirse en el padrón electoral.

Ohio forma parte de un puñado de estados con leyes de prueba de ciudadanía que se aplican por primera vez este año. Dakota del Sur, Utah y Wyoming también incorporaron requisitos similares para las elecciones de mitad de mandato de este año. Arizona ya tenía uno en vigor para elecciones estatales y locales.

En Dakota del Sur, la League of Women Voters y un votante de Sioux Falls presentaron una demanda el martes por el nuevo requisito de prueba de ciudadanía impuesto por ese estado para el registro de votantes. Entre sus solicitudes figura que un juez obligue al estado a aceptar fotocopias de formas de identificación válidas y también que anule las directrices que exigen que las personas que usan ciertos tipos de identificación se registren en persona.

El requisito de Ohio se añadió el año pasado a su ley denominada “motor voter”, que permite que los votantes se registren cuando obtengan o renueven su licencia de conducir. En su fallo, Solomon escribió que el requisito “es más que la certificación firmada de ciudadanía de Estados Unidos que aceptan los otros métodos de registro de votantes de Ohio. Por lo tanto, (la disposición impugnada) probablemente entra en conflicto con la NVRA (Ley Nacional de Registro de Votantes, por sus siglas en inglés), porque es más que ‘la cantidad mínima de información necesaria’”.

También determinó que el proceso general de registro “motor voter” de Ohio ha limitado ilegalmente la opción de inscribirse para votar a quienes obtienen con éxito una licencia de conducir, en lugar de ofrecérsela a toda persona que presente una solicitud para obtenerla, como exige la ley federal.

Ben Stafford, socio de Elias Law, señaló en un comunicado que los votantes de Ohio ahora podrían registrarse en la oficina de vehículos automotores sin el requisito de mostrar documentos de ciudadanía. Describió la regulación como “exactamente el tipo de barrera impuesta por el gobierno que la NVRA existe para prevenir”.

La orden del juez impide que Ohio exija a cualquier solicitante de licencia de conducir que presente documentos de prueba de ciudadanía antes de que se le ofrezca la oportunidad de inscribirse para votar, incluso a aquellos solicitantes rechazados por no contar con la documentación adecuada. No abarca a los solicitantes que indiquen que no son ciudadanos de Estados Unidos.

LaRose criticó el fallo y señaló un caso en el condado de Franklin, que incluye Columbus, que, según dijo, demuestra que el proceso que Solomon ha exigido no funciona. El caso se relaciona con una residente permanente legal de Estados Unidos que no era elegible para votar, pero lo hizo en 2018 después de que, según dijo, una empleada de la Oficina de Vehículos Automotores (BMV, por sus siglas en inglés) de Ohio le hizo creer por error que se le permitía hacerlo. La mujer fue declarada no culpable por razón de inducción.

“Bajo esta orden, la Oficina de Vehículos Automotores estaría obligada a ofrecer un formulario de registro de votantes a una persona que solicita una licencia de conducir, aun si esa persona no puede verificar que es ciudadana”, señaló LaRose en un comunicado. “Estamos totalmente en desacuerdo con esa decisión, y he pedido a nuestro equipo legal que presente una apelación inmediata”.

La decisión de Solomon coincidió con fallos judiciales en otros lugares.

Un juez federal en New Hampshire dictaminó en mayo, en la primera gran prueba legal de las exigencias electorales de Trump relacionadas con la ciudadanía, que el estado debe facilitar el registro de votantes permitiendo que los solicitantes certifiquen su ciudadanía de Estados Unidos si no tienen los documentos para probarla.

Cuando la ley de Nueva Hampshire entró en vigor por primera vez, para elecciones locales en 2025, algunos funcionarios electorales dijeron que sabían de posibles votantes que no pudieron presentar los documentos necesarios y fueron rechazados, por ejemplo, mujeres que habían cambiado su apellido al casarse.

En junio, un juez federal prohibió de forma permanente que el gobierno de Trump implementara la mayor parte de la primera orden ejecutiva del presidente sobre elecciones, incluido un requisito de que las personas muestren prueba documental de ciudadanía cuando se registren para votar. El fallo de la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Denise Casper, en Boston, convirtió en permanente lo que era una orden judicial preliminar que bloqueaba gran parte de la reforma que se intentaba imponer.

En un estudio de la Universidad de Maryland de 2025 se calcula que 21,3 millones de estadounidenses elegibles para votar no tienen documentos o no tienen acceso fácil a los documentos requeridos para probar que son ciudadanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.