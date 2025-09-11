Juez bloquea política de Trump que excluye a niños migrantes del programa escolar Head Start

Un juez federal ha emitido un bloqueo a nivel nacional sobre una directiva de la administración Trump que impedía que los niños en Estados Unidos que no tienen permiso de residencia se inscribieran en Head Start, un programa preescolar financiado por el gobierno federal.

Asociaciones de Head Start en varios estados presentaron una demanda contra el cambio de política del Departamento de Salud. El fallo de un juez federal en el estado de Washington el jueves se produce después de que una coalición de 21 fiscales generales demócratas logró detener temporalmente la implementación de la política dentro de sus propios estados.

Con el nuevo fallo, la política queda suspendida en todo el país.

En julio, el Departamento de Salud propuso una reinterpretación de la norma para prohibir que los inmigrantes sin permiso de residencia reciban ciertos servicios sociales, incluidos Head Start y otros programas de salud comunitaria. Esos programas fueron previamente accesibles gracias a una ley federal durante la administración del presidente Bill Clinton.

El cambio fue parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump para excluir a las personas sin estatus legal del acceso a servicios sociales mediante cambios en las reglas de elegibilidad federal.

Esos inmigrantes serían excluidos de acceder a los programas afectados porque serían reclasificados como beneficios públicos federales, una alteración que, según el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., podría desincentivar la inmigración ilegal. Los inmigrantes no autorizados prácticamente no pueden obtener beneficios públicos federales, que incluyen cupones de alimentos y préstamos estudiantiles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.