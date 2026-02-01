La empresa francesa Capgemini venderá una filial que trabaja con el ICE

La empresa francesa Capgemini anunció el domingo que venderá una subsidiaria que proporciona servicios tecnológicos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en medio de un escrutinio global a las tácticas de los agentes del ICE (siglas en inglés de esa agencia) en las redadas migratorias implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

El gobierno francés había presionado a la empresa para que fuera más transparente sobre sus tratos con el ICE, cuyas acciones en Minneapolis en las últimas semanas han generado preocupación en Francia y otros países. La campaña gubernamental contra los inmigrantes en la capital de Minnesota ha derivado en las muertes a balazos de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración.

Capgemini es una empresa de consultoría y tecnología que emplea a más de 340.000 personas en más de 50 países.

En un comunicado divulgado el domingo, la compañía indicó que de inmediato comenzará el proceso de venta de su subsidiaria Capgemini Government Solutions. Dijo que las reglas para trabajar con agencias del gobierno federal de Estados Unidos "no permitían al grupo ejercer un control adecuado sobre ciertos aspectos de las operaciones de esta subsidiaria para asegurar que estuvieran alineados con los objetivos del grupo".

No dio más explicaciones sobre la decisión, pero señaló que la subsidiaria sólo representa el 0,4% de los ingresos estimados de la compañía para 2025.

El director general de Capgemini, Aiman Ezzat, señaló que apenas recientemente se enteró del contrato de la subsidiaria con el ICE. En una publicación de LinkedIn, expresó: "La naturaleza y el alcance de este trabajo han generado interrogantes en comparación con lo que solemos hacer como empresa de negocios y tecnología".

El anuncio de la venta de la empresa fue efectuado después de que el ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, en declaraciones ante el parlamento la semana pasada, instara a Capgemini "a arrojar luz, de manera extremadamente transparente, sobre sus actividades... y a cuestionar la naturaleza de estas actividades". La oficina de Lescure no comentó sobre la decisión de la empresa.

La organización no gubernamental Multinationals Observatory informó que Capgemini Government Solutions le proporcionaba al ICE herramientas técnicas con el fin de localizar objetivos para reprimir la inmigración. Capgemini no respondió de momento a una consulta sobre dichas herramientas.

