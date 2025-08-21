El presidente Donald Trump es el tema principal de un descontento entre el movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) sobre el manejo del Gobierno de los archivos de Jeffrey Epstein, que el republicano se comprometió a publicar en la campaña electoral de 2024.

Ahora, después de semanas de alboroto implacable por el anuncio del Departamento de Justicia de que no había pruebas de que Epstein tuviera una “lista de clientes” y que no se publicarían más documentos en el caso del delincuente sexual, Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi que libere testimonios selectos del gran jurado en el caso.

Está bien documentado que Epstein socializaba con la realeza, políticos y celebridades; de hecho, en documentos judiciales no censurados publicados en enero de 2024, se mencionaban más de 100 nombres.

Los nombres en los documentos judiciales publicados el año pasado, que incluyen a Trump, el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés, fueron parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, contra la madrota del agresor sexual, Ghislaine Maxwell. El pasado mes de abril, se anunció la muerte de Giuffre que se determinó como suicidio.

El presidente Donald Trump se vio acorralado y dio instrucciones a la fiscal general Pam Bondi para que libere testimonios seleccionados del gran jurado en el caso ( REUTERS )

Después de que los partidarios del movimiento MAGA presionaran a la administración de Trump, el Departamento de Justicia se reunió con Maxwell para preguntarle todo lo que sabe a la cómplice de Epstein.

Las teorías de conspiración sobre Epstein circularon tras su muerte determinada como suicidio el 10 de agosto de 2019, donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en una celda de la cárcel de Nueva York.

El grupo de seguidores MAGA de Trump ha estado pidiendo la publicación de los archivos de Epstein desde que el presidente asumió el cargo. Bondi prometió que el público recibiría “los archivos completos” sin editar y que estaban “reposando en [su] escritorio”. El enfado se intensificó tras el fiasco por la publicación de los archivos en la “fase 1” en febrero, en la que Bondi entregó carpetas a influencers de derecha en la Casa Blanca.

Recibieron unas 200 páginas de archivos, incluidos una serie de registros de vuelo del jet privado de Epstein, una “lista de contactos” parcialmente censurada y una lista de “masajistas”totalmente censurada, la mayoría de los cuales ya eran de dominio público y se habían publicado previamente durante el procesamiento de Maxwell en 2021.

El despreciado financiero Jeffrey Epstein se codeaba con la realeza y las celebridades y fue acusado de dirigir una gran red de niñas menores de edad para fines sexuales ( AP )

La furia de la derecha estalló el 6 de julio, cuando el Departamento de Justicia emitió un memorándum que esencialmente cerraba el caso.

Desde entonces, Trump ha intentado desviar la atención de los archivos Epstein y más bien ha divulgado una teoría de conspiración según la cual el expresidente Barack Obama “inventó” la investigación rusa sobre su campaña de 2016.

Pero los activistas de MAGA y los demócratas, que han aprovechado la polémica de Epstein, no dejan de exigir la divulgación de los archivos.

A lo largo de los años, se han dado a conocer miles de páginas de archivos del caso Epstein a trávés de demandas, expedientes penales de Epstein, divulgaciones públicas y solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información.

Los documentos desclasificados por un tribunal en enero de 2024 contenían casi 1.000 páginas de pruebas en la demanda que presentó Giuffre, quien se suicidó el 26 de abril en su casa de Neergabby (Australia).

El hecho de aparecer en estos documentos no implica ninguna irregularidad relacionada con Epstein ni con ninguna otra persona. La lista incluye a muchos de los acusadores y presuntas víctimas de Epstein, así como a personas con conexiones tangenciales con Epstein que se vieron envueltas en la demanda contra Maxwell.

Aunque se excluyen los jueces, el personal judicial y los representantes legales, estos son algunos de los nombres que aparecen en los registros legales relacionados con Epstein:

Ghislaine Maxwell: exnovia de Epstein, declarada culpable en 2021 por tráfico sexual vinculado con el accionar de Epstein.

Príncipe Andrés: duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del rey Carlos III.

Donald Trump: empresario y expresidente de los EE. UU.

Hillary Clinton: ex primera dama de Bill Clinton, candidata a la presidencia y secretaria de Estado de los EE. UU. durante el gobierno de Barack Obama.

David Copperfield: mago estadounidense.

John Connelly: detective de la policía de Nueva York y, más tarde, periodista que investigó a Epstein.

Alan Dershowitz: abogado y experto en medios de comunicación que representó a Epstein en 2006.

Leoonardo DiCaprio: actor y productor de cine, famoso por sus papeles en Titanic y El origen.

Al Gore: exvicepresidente de los EE. UU. durante el gobierno de Bill Clinton.

Richard Branson: multimillonario británico y magnate de los negocios fundador de Virgin Group.

Stephen Hawking: físico y autor científico británico.

Ehud Barak: ex primer ministro israelí.

Michael Jackson: famoso músico conocido como el “rey del pop”.

Marvin Minksy: pionero en el campo de la inteligencia artificial.

Kevin Spacey: actor conocido por sus papeles en Se7en: los siete pecados capitales y House of Cards, que fue declarado inocente de agresión sexual en 2023.

George Lucas: director de cine estadounidense y creador de la saga Star Wars.

Jean Luc Brunel: director de una agencia de modelos francesa y presunto cómplice de Epstein que murió en un aparente suicidio mientras esperaba el juicio.

Cate Blanchett: actriz australiana protagonista de El Señor de los Anillos y Tár.

Sharon Churcher: periodista británica.

Bruce Willis: actor famoso por sus papeles en Duro de matar y Sexto sentido.

Bianca Jagger: activista y esposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.

Bill Richardson: exgobernador de Nuevo México.

Cameron Diaz: actriz protagonista de Shrek y Loco por Mary.

Glenn Dubin: gestor de fondos de cobertura estadounidense que, supuestamente, fue amigo de Epstein.

Eva Andersson-Dubin: ex miss Suecia y esposa de Glenn Dubin; salió con Epstein en una ocasión.

Noam Chomsky: lingüista, filósofo y activista político.

Tom Pritzker: magnate y filántropo estadounidense.

Chris Tucker: cómico y actor estadounidense conocido por su papel en las películas de Una pareja explosiva.

Sarah Ferguson: duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés.

Robert F. Kennedy Jr.: político y conspiracionista estadounidense.

James Michael Austrich

Juan y María Alessi: matrimonio que trabajó en la casa de Epstein en Florida.

Janusz Banasiak: administrador de la casa de Epstein en Palm Beach.

Bella Klein o Klen (difiere según los documentos): excontadora de la oficina de Epstein en Nueva York.

Leslie o Lesley Groff (difiere según los documentos): exsecretaria de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de Epstein de 2008. Al parecer, no será acusada.

Victoria Bean

Rebecca Boylan

Dana Burns

Ron Eppinger: traficante sexual.

Daniel Estes

Annie Farmer: mujer que acusó a Epstein de agresión sexual.

Maria Farmer: hermana de Annie Farmer que también acusó a Epstein de agresión sexual.

Anouska De Georgiou: modelo que acusó a Epstein de violación.

Louis Freeh: exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Frédéric Fekkai: estilista de personas famosas.

Alexander Fekkai: hijo del famoso estilista.

Jo Jo Fontanella: mayordomo de Epstein.

Doug Band: asistente de Bill Clinton durante mucho tiempo. Asegura haberle pedido a Clinton que cortara todo tipo de relación con Epstein.

Virginia Giuffre (antes conocida como Virginia Roberts): acusó al príncipe Andrés de agresión sexual.

Lynn Miller: madre de Virginia Giuffre.

Crystal Figueroa: hermana de Anthony Figueroa, que salió con Virginia Giuffre a principios de la década del 2000.

Anthony Figueroa: exnovio de Virginia Roberts.

Eric Gany

Meg Garvin: representante de Virginia Giuffre.

Sheridan Gibson-Butte

Ross Gow: agente de prensa de Maxwell.

Fred Graff

Robert Giuffre

Philip Guderyon

Alexandra Hall

Joanna Harrison

Shannon Harrison

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Forest Jones

Sarah Kellen: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Adriana Ross: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Carol Kess

Dr. Steven Olson

Stephen Kaufmann

Wendy Leigh: autora.

Peter Listerman

Tom Lyons

Nadia Marcinkova: supuesta amiga de Epstein. Figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008, pero no fue imputada.

Bob Meister

Jamie Melanson

Donald Morrell

David Mullen

David Norr

Joe Pagano

May Paluga

Stanley Pottinger

Detective Joe Recarey: expolicía de Palm Beach y detective encargado de investigar las denuncias de abuso sexual a menores en contra de Epstein.

Jefe Michael Reiter: responsable de la investigación de los abusos sexuales a menores cometidos por Epstein.

Rinaldo y Debra Rizzo: matrimonio que trabajaba para Glenn Dubin, presunto amigo de Epstein.

Sky Roberts

Kimblerley Roberts

Lynn Roberts

Haley Robson: mencionada como “reclutadora de adolescentes” de Epstein en documentos policiales.

Dave Rodgers: piloto del avión privado de Epstein.

Alfredo Rodríguez: mayordomo de la casa de Epstein en Florida.

Scott Rothinson

Forest Sawyer

Dough Schoetlle: investigador.

Johanna Sjoberg: mujer que afirma que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. También aseguró que el príncipe Andrés le tocó un seno.

Cecilia Stein

Marianne Strong

Mark Tafoya

Emmy Taylor: exasistente personal de Maxwell.

Brent Tindall

Kevin Thompson

Ed Tuttle

Les Wexner: fundador de L Brands y antiguo socio de Epstein.

Abigail Wexner: esposa de Les Wexner.

Cresenda Valdes

Emma Vaghan

Anthony Valladares

Christina Venero: masajista profesional.

Maritza Vázquez

Vicky Ward: periodista de investigación y escritora. Afirma que se le impidió cubrir los malos actos de Epstein mientras trabajaba en Vanity Fair.

Jarred Weisfield

Sharon White

Courtney Wild

Daniel Wilson

Mark Zeff: decorador neoyorquino.

Kelly Spamm: persona desconocida que voló en el avión privado de Epstein.

Alexandra Dixon: persona desconocida que aparece en el “pequeño libro negro” de Epstein.

Alfredo Rodríguez: exadministrador de la casa de Epstein, encarcelado en 2012 por ocultar e intentar vender la “lista negra” de Epstein.

Ricardo Legorreta: diseñador mexicano que figura como uno de los pasajeros del avión privado de Epstein.

Chris Donahue: médico que trató a Virginia Giuffre. Figura en una lista de todos los proveedores médicos previos de Giuffre que solicitó la defensa de Maxwell.

Wah Wah: médica que trató a Virginia Giuffre.

Judith Lighfoot: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.

Karen Kutikoff: médica que trató a Virginia Giuffre.

Carol Hayek: psiquiatra que trató a Virginia Giuffre.

John Harris: médico que trató a Virginia Giuffre.

Darshanee Majaliyana: médica que trató a Virginia Giuffre.

Mona Devansean: médica que trató a Virginia Giuffre.

Scott Robert Geiger: médico que trató a Virginia Giuffre.

Michele Streeter: médica que trató a Virginia Giuffre.

Donna Oliver: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.