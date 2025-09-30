Ofertas de empleo en EEUU apenas cambiaron en agosto

Las ofertas de empleo en Estados Unidos se mantuvieron esencialmente sin cambios el mes pasado, en medio de la incertidumbre económica derivada de las políticas comerciales del presidente Donald Trump y un inminente cierre del gobierno.

El Departamento de Trabajo informó el martes que las ofertas de empleo aumentaron ligeramente a 7,23 millones desde 7,21 millones en julio. Los economistas habían pronosticado una caída a 7,1 millones.

La Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) mostró que los despidos disminuyeron el mes pasado. Pero también lo hizo el número de personas que renunciaron a sus trabajos, lo cual es un signo de confianza en sus perspectivas de encontrar un mejor empleo. La medida del informe sobre la contratación el mes pasado fue la más débil desde junio de 2024.

Las ofertas de empleo se mantienen en niveles saludables, pero han caído de manera constante desde que alcanzaron un récord de 12,1 millones en marzo de 2022, cuando la economía se recuperó con fuerza de los confinamientos por COVID-19.

El mercado laboral ha perdido impulso este año, en parte debido a los efectos persistentes de 11 aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2022 y 2023, y en parte porque las guerras comerciales de Trump han creado una incertidumbre que está paralizando a los gerentes que intentan tomar decisiones de contratación.

En conjunto, los números de JOLTS del martes sugieren que el mercado laboral sigue en una posición incómoda: los estadounidenses que tienen empleo están mayormente a salvo de los despidos. El desempleo sigue siendo bajo, en un 4,3%. Pero los buscadores de empleo están luchando por encontrar trabajo.

"Las empresas están claramente acumulando trabajadores con la economía aún en pleno empleo", escribió en un comentario Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics. "Se necesitará un golpe mayor que lo que hemos visto hasta ahora para convencer a las empresas de que es seguro y prudente —y necesario— despedir trabajadores".

Las revisiones del Departamento de Trabajo a principios de este mes mostraron que la economía creó 911.000 empleos menos de lo que se informó originalmente en el año que terminó en marzo. Eso significó que los empleadores añadieron un promedio de menos de 71.000 nuevos empleos al mes durante ese período, no los 147.000 reportados inicialmente. Desde marzo, la creación de empleo ha disminuido aún más, a un promedio de 53.000 al mes.

El viernes, se espera que el Departamento de Trabajo publique cifras sobre la contratación y el desempleo de septiembre, aunque el informe podría posponerse si un estancamiento presupuestario en el Congreso lleva a un cierre del gobierno el miércoles.

Si el informe se publica, se espera que muestre que los empleadores añadieron 50.000 empleos en septiembre, poco impresionante pero superior a los escasos 22.000 de agosto, según una encuesta de economistas realizada por la firma de datos FactSet.

En su última reunión hace dos semanas, los responsables de la política de la Fed recortaron sus tasas de interés de referencia por primera vez este año para apoyar el tambaleante mercado laboral. También señalaron que esperan dos recortes más de tasas este año.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.