Líder escolar de Iowa detenido por ICE busca frenar su deportación, según su abogado

Los abogados del líder de las escuelas públicas de Des Moines, detenido por las autoridades de inmigración, han solicitado a un tribunal que suspenda los procedimientos de deportación.

El abogado Alfredo Parrish afirmó que su bufete presentó la solicitud de suspensión ante el tribunal federal de inmigración en Omaha, Nebraska, en nombre del superintendente Ian Roberts. Parrish no dio detalles sobre la presentación, que se realizó bajo sello, pero dijo que su bufete planeaba una conferencia de prensa más tarde el martes.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Roberts la semana pasada, alegando que el nativo de Guyana estaba viviendo y trabajando en el país ilegalmente. Una junta estatal despojó rápidamente a Roberts de su licencia para ser superintendente.

La junta escolar de Des Moines votó el lunes por la noche para poner a Roberts en licencia sin sueldo de su trabajo al frente del distrito, que tiene más de 30.000 estudiantes y casi 5.000 empleados.

La presidenta de la junta, Jackie Norris, declaró que Roberts y su equipo legal tendrían hasta el mediodía del martes para proporcionar documentación que demuestre que puede trabajar legalmente en Estados Unidos, o enfrentaría procedimientos de despido. Mencionó que la junta podría reunirse tan pronto como el martes por la noche en una sesión especial.

Roberts, de 54 años, ha estado detenido desde su arresto en la cárcel del condado de Woodbury en Sioux City, Iowa, a unos 240 kilómetros (150 millas) al noroeste de Des Moines.

La oficina del representante estadounidense Zach Nunn, un republicano que representa el área de Des Moines, publicó un extracto censurado de la orden de expulsión de Roberts de mayo de 2024 el martes, después de obtener el documento a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

El documento alega que a Roberts se le notificó que debía presentarse en una audiencia de expulsión, pero que no se presentó ni solicitó ningún otro tipo de alivio.

Un juez de inmigración determinó que el Departamento de Seguridad Nacional había presentado pruebas para respaldar sus alegaciones de que Roberts estaba sujeto a expulsión. El juez ordenó a Roberts que hiciera arreglos para salir voluntariamente de Estados Unidos o enfrentaría la deportación.

Norris dijo que el distrito de Des Moines no había sido notificado del fallo hasta que recibió una copia el lunes.

