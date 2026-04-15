Choque múltiple con unos 70 vehículos envía 8 personas al hospital en Colorado

Accidentes con unos 70 vehículos implicados congestionaron el martes un tramo nevado de una autopista de Colorado y enviaron a ocho personas al hospital, según las autoridades.

El choque múltiple masivo llevó a las autoridades a cerrar los carriles en dirección este de la Interestatal 70 en el condado de Clear Creek, a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Denver, informó la Patrulla Estatal de Colorado en un comunicado.

Los funcionarios evaluaron a 19 personas por lesiones y trasladaron a ocho de ellas al hospital, incluyendo una con “lesiones corporales graves”, de acuerdo con la patrulla estatal.

Imágenes en internet mostraron a varios camiones involucrados en el choque, con escombros a lo largo de la carretera, las partes frontales de los vehículos destrozadas y al menos uno parcialmente suspendido en el aire.

Por el momento se desconocía qué causó el siniestro múltiple.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.