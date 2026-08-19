Israel atacó una base aérea siria horas después de visita turca, dicen funcionarios sirios

Una delegación turca había visitado una base aérea en el norte de Siria el día anterior a que el lugar fuera blanco de bombardeos israelíes, según afirmaron funcionarios.

Los ataques israelíes alcanzaron la base de Abu Duhur a primera hora del martes, horas después de que la delegación se hubiera marchado, y causaron daños pero no víctimas. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló en un comunicado que Israel había atacado la base porque Siria estaba “a punto de vulnerar” un “statu quo en materia de seguridad” acordado al permitir el despliegue de tropas turcas allí.

Dos funcionarios sirios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos indicaron que la delegación turca había visitado el lunes la base aérea en la provincia noroccidental de Idlib para revisar los trabajos de rehabilitación que se estaban haciendo en las instalaciones.

Fue la primera confirmación de una presencia turca en la base de Abu Duhur.

Funcionarios turcos y sirios no han comentado públicamente el papel de Turquía allí, pero han condenado el ataque, al igual que Tom Barrack, el embajador de Estados Unidos en Turquía, que también se desempeña como enviado especial para Siria, y varios países árabes.

Los funcionarios turcos no comentaron el miércoles la supuesta presencia de una delegación militar turca. Pero la dirección de comunicaciones de Turquía acusó a Netanyahu de hacer “acusaciones insostenibles... destinadas a legitimar los bombardeos ilegales de Israel dirigidos contra la soberanía y la integridad territorial de Siria”. Sostuvo que Netanyahu pretendía “impulsar políticas expansionistas y desestabilizadoras en la región de cara a las elecciones en Israel”.

Turquía “seguirá cooperando con determinación con el gobierno sirio sobre una base legítima para el establecimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad en Siria, y nunca permitirá la desestabilización de Siria”, afirmó.

La base aérea de Abu Duhur se encuentra en una ubicación estratégica cerca de las fronteras entre las provincias de Idlib, Aleppo y Hama. Durante la época del expresidente sirio Bashar Assad, que fue derrocado por una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, desde la base operaban aviones de combate MiG-23 y MiG-21, así como aeronaves L-39.

Turquía ha estado apoyando el esfuerzo de Siria por reconstruir sus fuerzas armadas mediante el entrenamiento de personal sirio en escuelas y bases militares turcas, y suministrando equipo y apoyo logístico. Los funcionarios no han revelado los tipos de equipo involucrados. Ambos países firmaron el año pasado un acuerdo que formalizó su cooperación militar.

A principios de este año, tropas sirias también participaron en ejercicios militares realizados en Turquía.

Funcionarios turcos han reiterado que Ankara no considera la seguridad de Siria como algo separado de la suya.

Israel, por su parte, ha mantenido sus reparos hacia las nuevas autoridades en Damasco, encabezadas por exinsurgentes islamistas. El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, ha insistido en que no quiere un conflicto con Israel.

Israel llevó a cabo cientos de bombardeos en distintos puntos de Siria tras la caída de Assad, destruyendo principalmente activos del ejército sirio para evitar que cayeran en manos de sus sucesores. El ejército israelí también tomó el control de una zona de amortiguamiento vigilada por la ONU en el sur de Siria, que continúa ocupando.

Turquía, miembro de la OTAN y que además firmó recientemente un pacto de defensa con Arabia Saudí y Pakistán, no dio indicios de que fuera a responder militarmente a los ataques israelíes en Siria, pero el incidente añadió más tensión a unas relaciones turco-israelíes ya tirantes.

Turquía e Israel fueron en su día aliados cercanos, pero la relación ha estado marcada por profundas fricciones durante los más de dos decenios de gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pese a breves periodos de reconciliación. Erdogan es un crítico abierto de las políticas de Israel hacia los palestinos, mientras que Israel se ha indignado por el apoyo de Erdogan al grupo miliciano Hamás.

La caída del gobierno de Assad tensó aún más sus relaciones, mientras ambos rivales buscaban frenar la influencia del otro en el país vecino, y algunos analistas temen que puedan encaminarse hacia una guerra por intermediarios.

___

Fraser informó desde Ankara.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.