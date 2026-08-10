Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz sin concesiones de EEUU, y otras noticias de Oriente Medio

Irán insiste en que Estados Unidos acepte sus exigencias en las negociaciones antes de reabrir el estrecho de Ormuz. El Ministerio yemení de Defensa anunció un nuevo balance de muertos en el ataque más reciente de los rebeldes hutíes contra la ciudad de Mokha, en el mar Rojo. E Israel declaró la localidad de mayoría cristiana de Taybeh, en la Cisjordania ocupada, como zona militar cerrada tras repetidos ataques de colonos.

A continuación, un repaso de los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y el conjunto de Oriente Medio el lunes.

Irán presiona a EEUU mientras se prolonga el pulso por la navegación

Un portavoz del Ministerio iraní de Exteriores afirmó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones.

“Depende de la parte estadounidense detenerse y enmendar sus acciones ilegales y destructivas” dijo Esmail Baghaei el lunes, al señalar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Irán quiere que Estados Unidos levante el bloqueo, pague compensaciones por meses de daños de guerra, elimine las sanciones económicas y libere los activos iraníes congelados. El cierre del estrecho de Ormuz —una vía marítima que normalmente transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— se ha convertido en la consecuencia más duradera de la guerra. El estancamiento ha mantenido los precios de la energía como un tema central de la política estadounidense de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Irán mantiene conversaciones por separado con Omán sobre el tránsito por el estrecho, incluida la posibilidad de un corredor marítimo temporal. Pero ha indicado que cualquier reapertura efectiva depende de las conversaciones con Estados Unidos.

Israel declara Taybeh como zona militar cerrada

El ejército israelí informó el lunes que había declarado una localidad de mayoría cristiana en la ocupada Cisjordania como zona militar cerrada para impedir el ingreso de colonos israelíes y otros no residentes.

La nueva táctica busca mantener a los israelíes fuera de Taybeh, que está rodeada de asentamientos al este y al oeste y ha sido objeto de incendios provocados, vandalismo y la entrada de colonos en propiedades privadas y municipales. La orden no se aplica a los residentes palestinos ni a los periodistas, a quienes —según el ejército— se les permitirá el acceso salvo que los soldados determinen que su presencia supone una amenaza. El ejército indicó que sus tropas detendrán a sospechosos y dispersarán concentraciones para mantener la paz.

La designación llega tras meses en los que el ejército y la policía han tenido dificultades para mantener el orden en todo el territorio, donde al menos 87 palestinos han muerto a manos de colonos o soldados israelíes en 2026, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala. Partes de Taybeh se encuentran en lo que se denomina “Área B”, donde Israel mantiene el control de seguridad, pero los residentes se han quejado de que el ejército y la policía tardan en responder a los ataques de colonos extremistas.

Yemen da una cifra de muertos del ataque hutí contra una ciudad del mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron el domingo una ciudad portuaria del mar Rojo controlada por fuerzas gubernamentales, donde mataron a siete personas e hirieron a 30. El Ministerio yemení de Defensa, dependiente del gobierno con reconocimiento internacional, indicó que los fallecidos eran cuatro militares y tres civiles.

El ataque contra Mokha es el más reciente dentro de una de las mayores oleadas de ataques hutíes contra posiciones militares y zonas en manos del gobierno respaldado por Arabia Saudí desde una tregua en 2022. Ocurre mientras las amenazas a la navegación a través del estrecho de Ormuz han renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en su extremo sur. Parte del transporte marítimo se ha desplazado hacia esa ruta ahora que Ormuz ha quedado gran medida impracticable.

Apicultores intentan reactivar la producción de miel en Gaza

Más de dos años de guerra en Gaza arrasaron la mayor parte del territorio y destruyeron sectores de la economía, pero los apicultores están empezando a reconstruir sus negocios.

Antes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el sector se asentaba en tierras agrícolas cerca del perímetro de la franja, que hoy sigue bajo el control del ejército de Israel. Pero los apicultores han regresado a zonas cercanas a la Línea Amarilla que divide el territorio y han encontrado suficientes colmenas para reanudar la producción de miel. Productores en Ciudad de Gaza y en partes de Jabaliya cercanas a la línea ahora mantienen colmenas para intentar obtener algunos ingresos para ellos y sus familias.

Sin embargo, afirman que sus esfuerzos están limitados por el bloqueo de Israel a la entrada de muchos artículos en la franja, incluidos los que se usan para la apicultura.

“El sector de las abejas es un sector importante para la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la agricultura”, comentó Ibrahim al-Dabbeh, jefe de la Asociación Cooperativa de Apicultores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.