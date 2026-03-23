Inundaciones históricas en Hawai dejan a 2.000 personas sin electricidad

Más de 2.000 personas seguían sin electricidad el domingo por la tarde después de que Hawai sufriera sus peores inundaciones en más de 20 años, cuando fuertes lluvias se abatieron sobre las islas.

Las intensas precipitaciones cayeron sobre un suelo ya de por sí saturado por los aguaceros de una tormenta invernal hace una semana. Las aguas embravecidas se llevaron casas y autos, lo que provocó daños estimados en 1.000 millones de dólares. Debido a la fuerza de la tormenta, se emitieron órdenes de evacuación para 5.500 personas al norte de Honolulu —aunque posteriormente se cancelaron—, y más de 200 personas fueron rescatadas de las crecientes aguas. Hasta el momento no se han reportado muertes, manifestó Molly Pierce, portavoz del Departamento de Manejo de Emergencias de la isla de Oahu.

Para la tarde, Hawaiian Electric restableció el suministro eléctrico a unas 1.200 personas en Waialua, en la costa norte de Oahu, según la empresa. El servicio a los clientes fue suspendido de manera preventiva el viernes debido a las inundaciones.

Los equipos continúan evaluando los daños y realizando reparaciones, y Hawaiian Electric prevé restablecer el servicio a 2.000 personas adicionales un poco más tarde. En el condado de Maui, unas 100 personas estaban sin electricidad el domingo por la tarde, y en la isla de Hawai se atendieron todos los cortes importantes, de acuerdo con la compañía.

Lo peor de las tormentas parece haber pasado, le comentó a The Associated Press el meteorólogo Matthew Foster en Hawai.

Para la tarde, el clima pasó de chubascos generalizados a lluvias dispersas desde Oahu y el condado de Maui hasta la isla de Hawai, explicó Foster. Se prevén menos de 13 centímetros (5 pulgadas) de lluvia para la isla de Hawai, y entre 3 y 5 centímetros (1 y 2 pulgadas) en otras zonas.

Los vientos se intensificarán desde el noreste de las islas, que tienen más vegetación y pueden soportar más lluvia, agregó. La humedad tardará un par de días en desplazarse más allá de las islas, y para el miércoles se prevé un clima más seco y más típico de marzo.

Aún podrían producirse inundaciones adicionales, pero de forma aislada y no generalizada, señaló Foster.

Un aviso de hervir el agua seguía vigente el domingo para zonas de la costa norte, desde Mokuleia hasta Turtle Bay, y se alentó a los residentes a reportar daños a la ciudad.

El gobernador Josh Green indicó que el costo de la tormenta podría superar los 1.000 millones de dólares, incluidos daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula.

A las autoridades les preocupa que la presa de Wahiawa, de 120 años de antigüedad, pueda romperse, aunque esa inquietud ha disminuido, principalmente desde que descendieron los niveles de agua, indicó Pierce. La presa continúa bajo monitoreo.

Sistemas de tormentas invernales conocidos como “Kona lows”, que presentan vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad, han sido responsables de los diluvios de las últimas dos semanas. La intensidad y la frecuencia de las fuertes lluvias en Hawai han aumentado en medio del calentamiento global causado por el ser humano, según expertos.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.