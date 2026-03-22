Colonos israelíes destrozan autos y provocan incendios en Cisjordania; 4 muertos en ataques en Gaza

Colonos israelíes arrasaron durante la noche del sábado y hasta el domingo varias aldeas palestinas, donde destrozaron autos, provocaron incendios e hirieron a varios hombres en un nuevo brote de violencia en la ocupada Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA reportó el domingo ataques en al menos seis comunidades. La Media Luna Roja Palestina indicó que al menos tres palestinos en la aldea de Jalud sufrieron heridas en la cabeza por golpizas y fueron hospitalizados tras enfrentarse a colonos, entre los que también se reportaron heridos.

Los disturbios ocurrieron un día después que un colono de 18 años muriera en una colisión con un vehículo palestino en un área cerca de dos de las aldeas atacadas. La policía declaró que estaba investigando las afirmaciones de los colonos de que la colisión fue deliberada.

La violencia estalló al tiempo que el gobierno de Israel sigue adelante con un plan de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los ataques de colonos se han intensificado junto con un aumento más amplio de la violencia desde que comenzó la guerra con Irán.

El ejército de Israel señaló que respondió a civiles israelíes que cometían “incendios provocados contra estructuras y propiedades, así como participaban en disturbios en la zona”, pero no informó de detenciones ni indicó si se abrieron investigaciones.

WAFA reportó ataques en las aldeas de Silat al Dahr y Fandaqumiya, ambas cerca de Yenín; en Jalud y Salfit, las dos al sur de Nablus; y en las regiones agrícolas de Masafer Yatta y el Valle del Jordán. La agencia detalló que viviendas y autos fueron incendiados, varios palestinos fueron rociados con gas lacrimógeno y al menos cinco personas resultaron heridas en los ataques nocturnos, que ocurrieron durante la festividad de Eid al-Fitr que marca el fin del Ramadán.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios subrayó que 25 palestinos han sido asesinados por colonos y soldados israelíes este año hasta el 15 de marzo. La Autoridad Palestina también ha documentado una serie de ataques incendiarios, incluidos contra mezquitas, en todo el territorio.

También el domingo, cuatro palestinos murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, informaron autoridades hospitalarias.

Un ataque alcanzó un vehículo en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro, y mató a tres policías, según el Hospital Awda, que recibió a las víctimas. Diez personas más resultaron heridas, indicó.

Otro palestino murió en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa.

Las muertes fueron las más recientes entre los palestinos en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego aún ha visto fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas controladas por el ejército, matando a más de 670 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza.

El ejército israelí no ha hecho declaraciones sobre los ataques del domingo, pero previamente ha dicho que Israel responderá a violaciones del alto el fuego y a amenazas contra sus soldados.

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Los periodistas de The Associated Press Samy Magdy en El Cairo y Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.