Integrante de grupo sectario Zizianos enfrenta nuevo cargo por asesinato de agente fronterizo

Una mujer acusada de matar a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una parada de tráfico en Vermont en enero ha sido acusada de asesinato y otros nuevos cargos que la hacen elegible para la pena de muerte.

Teresa Youngblut, de 21 años, del estado de Washington, es integrante de los Zizianos, un grupo de científicos informáticos radicales con características de secta, enfocados en el veganismo, la identidad de género y la inteligencia artificial, quienes han sido vinculados a seis asesinatos en tres estados. Se le acusa de matar a tiros al agente David Maland el 20 de enero, el mismo día en que el presidente Donald Trump asumió el cargo y firmó una orden ejecutiva que levantaba la moratoria sobre las ejecuciones federales.

Youngblut fue inicialmente acusada de usar un arma letal contra un agente de las fuerzas del orden y de disparar un arma de fuego durante un asalto con un arma letal.

Pero el gobierno de Trump indicó desde el principio que se presentarán cargos más graves. En febrero, la secretaria de Justicia Pam Bondi mencionó la muerte de Maland como un ejemplo al decir que esperaba que los fiscales federales buscaran la pena de muerte en casos que involucraran el asesinato de agentes de las fuerzas del orden.

Bajo una acusación formal de cuatro cargos hecha pública el jueves, Youngblut fue acusada de asesinato de un agente del orden público federal, utilizar un arma de fuego al agredir a un agente, utilizar un arma de fuego durante un crimen violento y utilizar un arma de fuego durante un asesinato.

Los fiscales aún no han confirmado que buscarán la pena de muerte basándose en los nuevos cargos hechos públicos el jueves, pero los abogados de Youngblut dijeron recientemente que se les había dado un plazo hasta el 28 de julio para ofrecer pruebas preliminares sobre por qué debería ser eximida de tal sanción. El mes pasado pidieron a un juez que retrasara ese plazo hasta enero, pero el juez se negó.

En el momento del tiroteo, las autoridades habían estado vigilando a Youngblut y a su compañero, Felix Bauckholt, durante varios días después que un empleado de un hotel en Vermont informara haberlos visto portando armas y vistiendo equipo táctico negro. Se le acusa de abrir fuego contra los agentes fronterizos que detuvieron el auto en la Interestatal 91. Un agente respondió al fuego, matando a Bauckholt e hiriendo a Youngblut.

La pareja estaba entre los seguidores de Jack LaSota, una mujer transgénero también conocida como Ziz, cuyos escritos en línea atrajeron a jóvenes científicos informáticos altamente inteligentes que compartían creencias anarquistas. Los miembros del grupo han sido vinculados a la muerte de uno de los suyos durante un ataque a un propietario en California en 2022, al posterior asesinato del propietario a principios de este año, y a las muertes de una pareja de Pensilvania en el ínterin.

LaSota y otros dos enfrentan cargos de armas y drogas en Maryland, donde fueron arrestados en febrero, y LaSota también enfrenta cargos federales adicionales por ser un fugitivo armado. Maximilian Snyder, quien está acusado de matar al propietario en California, había solicitado una licencia de matrimonio con Youngblut. Michelle Zajko, cuyos padres fueron asesinados en Pensilvania, fue arrestada con LaSota en Maryland, y ha sido acusada de proporcionar armas a Youngblut en Vermont.

Vermont abolió su pena de muerte estatal en 1972. La última persona sentenciada a muerte en el estado por cargos federales fue Donald Fell, quien fue condenado en 2005 por secuestrar y matar a un trabajador de supermercado cinco años antes. Pero la condena y la sentencia fueron posteriormente anuladas debido a la mala conducta de un jurado, y en 2018, se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.

____

Ramer reportó desde Concord, Nueva Hampshire.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.