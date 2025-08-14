Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

California avanza con esfuerzo partidista de redistribución electoral para contrarrestar a Texas

Or Michael R. Blood,Trn Nguyn
Jueves, 14 de agosto de 2025 14:57 EDT
CALIFORNIA MAPA ELECTORAL
CALIFORNIA MAPA ELECTORAL (AP)

El gobernador de California Gavin Newsom está convocando una elección especial el 4 de noviembre para modificar el mapa electoral a fin de darle más escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La medida es en respuesta a los esfuerzos republicanos por ganar cinco escaños en Texas. Newsom lanzó un anuncio de campaña en las redes sociales el jueves mientras los demócratas iniciaban una conferencia de prensa.

Los legisladores estatales técnicamente necesitan declarar la elección especial y planean hacerlo la próxima semana.

Los demócratas aún no han publicado sus mapas preliminares, pero tienen como objetivo ganar cinco escaños más.

Los mapas necesitan la aprobación de los votantes. Esto se debe a que los votantes previamente otorgaron el poder de dibujar mapas a una comisión independiente en lugar de a los legisladores.

Relacionados

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in