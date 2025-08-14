Despiden a empleado federal por lanzar un sándwich a un agente en protesta en Washington D.C.

Un hombre acusado de un delito grave por lanzar un sándwich a un oficial federal en la capital de Estados Unidos fue despedido de su trabajo en el Departamento de Justicia, afirmó la secretaria Pam Bondi, titular de la agencia, en redes sociales el jueves.

Un video de Sean Charles Dunn increpando a un grupo de agentes federales el domingo por la noche se volvió viral en internet mientras el gobierno federal asumió el control de la seguridad en Washington esta semana. Dunn fue arrestado bajo el cargo de asalto después de lanzar un sándwich “tipo sub” a un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según un documento judicial.

Dunn, de 37 años, de Washington, era un especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia, según un funcionario del departamento que habló bajo condición de anonimato para poder informar.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reenfocar el DOJ”, escribió la secretaria Bondi. “NO trabajarás en esta administración mientras faltes al respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”.

El Departamento de Justicia aún emplea a un exagente del FBI que fue acusado de participar en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y de arengar a los alborotadores. El exagente supervisor del FBI, Jared Lane Wise, trabaja como consejero del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin Jr., quien fue una figura destacada en la campaña del presidente Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Alrededor de las 11 de la tarde del domingo, Dunn se acercó a un grupo de agentes del CBP, y señalando con el dedo a la cara de un agente lo insultó llamándolo “fascista”, según una declaración jurada de la policía. Un video de un observador capturó a Dunn lanzando un sándwich al pecho del agente, dice la declaración jurada.

”¿Por qué estás aquí? ¡No te quiero en mi ciudad!”, gritó Dunn, según la policía.

Dunn intentó huir, pero fue detenido, dijo la policía. Su abogado no ha comentado al respecto.

El incidente coincidió con el impulso de Trump para inundar la ciudad con tropas de la Guardia Nacional y oficiales federales. El presidente republicano afirma que el crimen en la ciudad ha alcanzado niveles de emergencia, pero los líderes de la ciudad señalan estadísticas que muestran que el crimen violento está en su nivel más bajo en 30 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.