Asesino de profesores en Nueva Hampshire podrá salir en libertad supervisada en 20 años

Un hombre de Vermont que tenía 17 años cuando él y un amigo mataron a puñaladas a un par de profesores casados del Dartmouth College hace 25 años tendrá la posibilidad de optar a la libertad condicional dentro de unos 20 años, cuando alcance la edad de una de sus víctimas, dictaminó un juez el lunes.

Los abogados de Robert Tulloch, ahora de 43 años, y los fiscales alcanzaron un acuerdo, con lo que evitaron una audiencia de nueva sentencia prevista de tres días. En el tribunal el lunes, Tulloch, encadenado, mantuvo la cabeza agachada y pareció respirar profundo mientras se relataban los detalles horribles de los apuñalamientos.

Tulloch fue condenado automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional tras declararse culpable de asesinato en primer grado por las muertes a puñaladas en 2001 de Half y Susanne Zantop. Pero la Corte Suprema dictaminó en 2012 que las condenas obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional son inconstitucionales para los menores, y más tarde aplicó esa decisión de manera retroactiva.

Los fallos dieron a cientos de condenados a cadena perpetua por delitos cometidos siendo menores una oportunidad de recuperar la libertad, incluidos cinco hombres que cumplen cadena perpetua en Nueva Hampshire por asesinatos que cometieron cuando eran adolescentes. La audiencia de nueva sentencia de Tulloch, la última de las cinco, habría comenzado el lunes en el Tribunal Superior del Condado de Grafton en North Haverhill, Nueva Hampshire.

Hija de las víctimas pide larga condena

Tulloch pidió disculpas a una de las dos hijas de los profesores, Veronika Zantop, quien se unió a la audiencia de forma remota, y habló de cómo ella y su familia se vieron afectadas por la muerte de sus padres.

Psiquiatra y madre de dos hijos —uno de ellos de la misma edad que tenía Tulloch cuando cometió sus crímenes—, ella dijo que puede comprender que el funcionamiento del cerebro puede cambiar con el tiempo. Pero no cree que eso sea cierto en el caso de Tulloch, al afirmar que planificó meticulosamente los asesinatos y los llevó a cabo de una manera fría y depredadora.

“Esto no fue un crimen pasional ni de represalia”, manifestó. “No estaba consumiendo sustancias, no estaba psicótico. Fue pura depravación”. Instó a que permanezca en prisión “el mayor tiempo posible”.

Tulloch dejó de lado su declaración preparada.

“Después de escuchar eso, me siento asqueado incluso de pensar que podría decir algo que significara algo”, expresó.

Abogados de Tulloch pidieron condena mínima de 30 a 40 años

En un escrito judicial la semana pasada, los abogados de Tulloch sostuvieron que una condena mínima en el rango de 30 a 40 años es apropiada, basándose en una revisión de otros asesinatos cometidos por menores en Nueva Hampshire y de casos en todo el país que se vieron afectados por los fallos de la Corte Suprema.

El juez Lawrence MacLeod volvió a sentenciar a Tulloch a un mínimo de 45 años hasta cadena perpetua. Podría ser considerado para libertad condicional en 2046, cuando tenga 62 años, la misma edad que tenía Half Zantop cuando fue asesinado.

MacLeod indicó que revisó la legislación aplicable, las circunstancias de los delitos de Tulloch, su conducta en prisión, los resultados de los otros casos de Nueva Hampshire y la declaración de Veronika Zantop.

“El acuerdo asegura que Tulloch permanecerá encarcelado durante un periodo sustancial, le permite buscar cierta medida de rehabilitación y garantiza protecciones importantes para la comunidad”, señaló el fiscal general de Nueva Hampshire, John Formella, en un comunicado.

Los abogados Richard Guerriero y Oliver Bloom afirmaron que los registros penitenciarios de Tulloch muestran que ha madurado y que, tras algunas faltas de conducta al principio, no ha tenido infracciones graves desde 2012 ni infracciones menores desde 2017.

Al citar los registros de terapia de Tulloch, dijeron que ha expresado un “remordimiento significativo” por lo que considera un crimen atroz e imperdonable, su “pensamiento juvenil distorsionado” y su “buena capacidad de empatía”.

Adolescentes idearon plan para matar, robar dinero y vivir en el extranjero

Según el amigo de Tulloch, James Parker, los adolescentes estaban aburridos de sus vidas en Chelsea, Vermont, cuando idearon un plan para matar a desconocidos, robarles el dinero y mudarse a Australia. Durante varios meses, llamaron a puertas en Nueva Hampshire y Vermont fingiendo que realizaban una encuesta sobre el medio ambiente antes de que los Zantop los dejaran entrar. Susanne Zantop, de 55 años, era jefa del departamento de estudios alemanes de Dartmouth y su esposo, Half Zantop, enseñaba ciencias de la Tierra.

Parker, que tenía 16 años en ese momento, contó a los fiscales que Tulloch apuñaló a Half Zantop y luego le indicó a Parker que atacara a Susanne Zantop. Tulloch también la apuñaló. Huellas dactilares en una funda de cuchillo y la huella ensangrentada de una bota vincularon a los adolescentes con el crimen, pero después de ser interrogados por la policía, huyeron de Vermont y viajaron haciendo autostop hacia el oeste. Fueron arrestados semanas después en una parada de camiones en Indiana.

Parker, que cooperó con los fiscales y se declaró culpable de ser cómplice de asesinato en segundo grado, recibió libertad condicional en 2024 a los 40 años, tras haber cumplido casi el mínimo de 25 años a cadena perpetua.

“Creo que es inimaginablemente horrible”, dijo Parker durante su audiencia de libertad condicional cuando un miembro de la junta le preguntó qué pensaba de lo que hizo. “Sé que no hay cantidad de tiempo ni cosas que pueda hacer para cambiarlo o aliviar cualquier dolor que haya causado”.

Muchos estados han prohibido la cadena perpetua para menores

Los fallos de la Corte Suprema abordaron únicamente las condenas obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores, lo que deja a Estados Unidos como el único país que permite condenas discrecionales de cadena perpetua para menores. Veintiocho estados y el Distrito de Columbia han prohibido la práctica, mientras que otros cinco estados la permiten pero no tienen a nadie cumpliendo una condena de ese tipo, según la Campaign for the Fair Sentencing of Youth.

Los legisladores de Nueva Hampshire han rechazado intentos de poner fin a las condenas de cadena perpetua para menores, pero el caso de Tulloch podría reforzar futuros intentos. Después de que Tulloch argumentara en 2018 que sentenciar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional violaba la constitución estatal, el juez pidió a la Corte Suprema del estado que se pronunciara, pero esta declinó hacerlo. En julio pasado, MacLeod dio la razón a Tulloch al concluir que la constitución prohíbe categóricamente esas condenas por considerarlas un castigo “cruel o inusual”.

Entre los condenados a cadena perpetua por delitos cometidos siendo menores en todo el país que han sido resentenciados tras los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, más del 75% ha recibido condenas de menos de 40 años, según un estudio publicado en 2024 en el Journal of Criminal Justice.

En Nueva Hampshire, un hombre fue resentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional después de negarse a asistir a su audiencia o autorizar a sus abogados a argumentar a favor de una condena menor. Otros recibieron condenas de 25, 40 y 45 años a cadena perpetua.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.