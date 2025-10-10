ICE detiene por varias horas a ciudadano estadounidense en Portland, dice abogado

Un ciudadano estadounidense de Portland, Oregon, fue detenido por agentes vestidos de civil y retenido por varias horas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de esa ciudad antes de ser liberado, informó su abogado.

La mañana del 2 de octubre, Francisco Miranda estaba fuera de su lugar de trabajo cuando varios agentes con máscaras, que no se identificaron, se le acercaron y le dijeron que estaba “excediendo su estancia”, dijo su abogado Michael Fuller. En un video que Miranda tomó de su detención, se le puede escuchar diciendo: ”¿Qué quiere decir con exceder la estancia? No sé qué es eso.”

Les dijo a los agentes que nació en California. Después de objetar ser detenido y decir que no había hecho nada malo, se puede escuchar cómo un agente dice en el video: “Te vamos a esposar o soltaremos al perro.”

Miranda fue golpeado por detrás, esposado y colocado en un vehículo sin identificación que lo trasladó al edificio del ICE en Portland, dijo Fuller. Estuvo retenido allí durante varias horas antes de ser llevado de regreso a su lugar de trabajo.

Hasta el momento, ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) han respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Willamette Week, un medio de noticias local, fue el primero en informar sobre el incidente.

Fuller dijo que era la primera detención en Oregon de un ciudadano estadounidense bajo el pretexto de estar ilegalmente en el país de la que tenía conocimiento. Tales detenciones han ocurrido en otras partes del país, entre ellas, Alabama, Florida y el sur de California.

La agresiva aplicación de las leyes de inmigración ha sido un elemento central de la agenda del presidente Donald Trump.

La representante demócrata Janelle Bynum dijo sentirse “furiosa” por lo que le sucedió a su elector. “Los agentes federales enmascarados no son bienvenidos en nuestro estado y no pueden seguir secuestrando a estadounidenses”, dijo en un comunicado.

Fuller, quien dijo tener una copia del certificado de nacimiento de Miranda en California, envió un aviso de reclamo por daños al DHS y una carta a su líder, Kristi Noem, en la que solicita los documentos e información utilizados para justificar la detención. El DHS supervisa al ICE.

“Espero que el ICE y los altos funcionarios nos proporcionen la documentación”, dijo. “Si realmente fue un error honesto que no pudo haberse evitado, entonces no iremos a la corte. En este momento, no nos han dado respuestas. Y eso es todo lo que pedimos en este momento, solo respuestas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.