Hulk Hogan murió por causas naturales, indica informe policial de Florida

La leyenda de la lucha libre profesional Hulk Hogan murió por causas naturales el año pasado, según un informe de la policía de Florida que cierra formalmente la investigación sobre su muerte.

El Departamento de Policía de Clearwater difundió un informe de 72 páginas el viernes en el que resume una revisión exhaustiva de declaraciones, historiales médicos, grabaciones de vigilancia y una inspección visual del cuerpo. Hogan, cuyo nombre real era Terry Bollea, murió el 24 de julio pasado a los 71 años.

“No ha habido evidencia que indique que la muerte de Terry Bollea haya sido otra cosa que natural”, se lee en el documento. “A lo largo de la investigación, no ha habido evidencia que indique algún acto delictivo relacionado con su muerte. Este caso se cerrará y se considerará resuelto, sin carácter criminal”.

Según el informe, la esposa de Hogan, así como un asistente de salud a domicilio y un terapeuta ocupacional, estaban con Hogan en su casa cuando él dejó de respirar. Su esposa, Sky Daily Hogan, llamó al 911, y luego el trío le practicó reanimación cardiopulmonar a Hulk Hogan hasta que llegaron bomberos y paramédicos.

Familiares dijeron a los investigadores que Hogan había estado sufriendo múltiples problemas de salud en las semanas previas a su muerte, entre ellos leucemia, un ritmo cardíaco irregular, neumonía e insuficiencia renal. También había pasado por numerosas hospitalizaciones y cirugías en los años anteriores a su fallecimiento.

Declaraciones iniciales del terapeuta ocupacional a la policía dieron pie a especulaciones de que la muerte de Hogan estaba relacionada con daños en su nervio frénico durante una cirugía reciente. Pero el terapeuta ocupacional dijo después que aún estaba alterado por haber realizado la RCP y que habló fuera de lugar.

El médico forense local había concluido que Hogan murió de un ataque cardíaco y declinó realizar una autopsia completa. Una autopsia privada pagada por la familia respaldó la evaluación inicial, al determinar que no hubo “contribuciones traumáticas o toxicológicas terminales razonables”.

Hogan fue quizá la mayor estrella en la larga historia de la WWE, conocido tanto por su personalidad más grande que la vida como por sus hazañas en el ring. Fue el principal atractivo del primer WrestleMania en 1985 y durante años fue una figura constante, enfrentándose a todos, desde Andre The Giant y Randy Savage hasta The Rock e incluso el cofundador de la WWE, Vince McMahon.

Hogan ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incorporado al Salón de la Fama en 2005 y reincorporado en 2018. Había sido retirado del Salón de la Fama en 2015 después que se le grabara profiriendo insultos racistas contra personas negras, por lo que se disculpó.

Se celebró un servicio funerario privado, con gran asistencia, varias semanas después de la muerte de Hogan en una iglesia de Largo, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.