Hospitalizan a 2 agentes carcelarios en California tras presunto ataque de un recluso

Dos agentes de prisiones de California fueron hospitalizados después de un presunto ataque por parte de un hombre encarcelado, incidente que las autoridades investigan como intento de homicidio, indicaron autoridades el domingo.

La supuesta agresión ocurrió el sábado en la Prisión Estatal de California, en la capital Sacramento, mientras el sospechoso era escoltado desde su celda para permitir que el personal realizara un cateo, según el Departamento de Prisiones y Rehabilitación.

"El personal utilizó fuerza física y agentes químicos para sofocar rápidamente el ataque, y se encontró un arma improvisada en el lugar", indicó el departamento de prisiones en un comunicado.

Los agentes fueron trasladados en buen estado, agregó.

El sospechoso, un hombre de 48 años, fue colocado en régimen de aislamiento durante la investigación, añadieron los funcionarios. Llegó a las instalaciones en 2011 para cumplir una sentencia de 17 años por diversos cargos, entre ellos lesiones corporales a un cónyuge. En 2022 recibió cuatro años adicionales por posesión/fabricación de un arma mortal.

El caso será remitido a la Fiscalía del Distrito del condado Sacramento para una posible acusación por delito grave.

La prisión al noreste de la capital del estado alberga a más de 2.200 personas encarceladas bajo diversos niveles de seguridad: media, alta y máxima.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.