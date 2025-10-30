Hombre de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer es liberado bajo fianza por jueza de inmigración

Un hombre de Chicago cuya hija de 16 años está recibiendo tratamiento para combatir un cáncer en etapa avanzada será puesto en libertad bajo fianza y podrá regresar a casa, dictaminó el jueves una jueza de inmigración.

Rubén Torres Maldonado, un mexicano de 40 años que se dedica a pintar y renovar casas, fue detenido el 18 de octubre en una tienda Home Depot en los suburbios de Chicago. Sus abogados solicitaron que sea liberado mientras su caso de deportación se resuelve en los tribunales.

La jueza Eva S. Saltzman destacó el jueves que Torres Maldonado no tiene antecedentes penales como uno de los argumentos para permitir que sea liberado con una fianza de 2.000 dólares.

"Estamos agradecidos de que la jueza haya tomado hoy la decisión humana y de sentido común de reunir a Rubén Torres Maldonado con su familia mientras enfrentan esta desafiante crisis de salud de su hija", afirmó su abogado, Kalman Resnick, en un comunicado.

Resnick añadió que su cliente será puesto en libertad el jueves o viernes, y que está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos.

La hija de Torres Maldonado, Ofelia Torres, fue diagnosticada en diciembre pasado con una rara y agresiva forma de cáncer de tejido blando conocida como rabdomiosarcoma alveolar metastásico y ha estado recibiendo quimioterapia y radioterapia.

"No puedo esperar para ver a mi papá", dijo Ofelia en un comunicado. "Necesitamos que esté en casa conmigo y nuestra familia".

En un video publicado en una página de GoFundMe creada para su familia, Ofelia describió a su padre como una "persona trabajadora que se levanta de madrugada y se va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia".

Torres Maldonado y su pareja, Sandibell Hidalgo, también tienen un hijo de 4 años. Hidalgo agradeció a la jueza, a su comunidad y a las personas que han seguido la historia de la familia, la cual acaparó titulares a nivel nacional este mes.

"Estamos muy agradecidos con todas las personas que han donado a nuestro GoFundMe, nos han traído la cena y nos han brindado apoyo emocional", dijo en un comunicado.

El arresto de Torres Maldonado se produjo después de varias semanas de tensiones y tácticas cada vez más agresivas por parte de los agentes federales de inmigración involucrados en la Operación Midway Blitz, la cual ha resultado en más de 3.000 arrestos en el área metropolitana de Chicago.

El juez de distrito de Estados Unidos, Jeremy Daniel, dijo la semana pasada que la detención de Torres Maldonado es ilegal y viola sus derechos al debido proceso. Pero Daniel también recalcó que no podía ordenar su liberación inmediata.

"Aunque simpatizo con la difícil situación que enfrenta la hija del solicitante debido a sus problemas de salud, el tribunal debe actuar dentro de las limitaciones de los estatutos, reglas y precedentes relevantes", escribió el juez el viernes.

El Departamento de Seguridad Nacional argumenta que Torres Maldonado ha estado viviendo sin autorización legal en Estados Unidos desde hace años, después de ingresar al país en 2003.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.