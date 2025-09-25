Hezbollah desafía al primer ministro de Líbano y honra a líderes caídos con espectáculo de luces

Miles de simpatizantes de Hezbollah se reunieron en un mirador escénico en la costa de Beirut y proyectaron imágenes del antiguo líder del grupo y su sucesor en la icónica roca arqueada de Raouche para conmemorar sus muertes en ataques aéreos israelíes hace casi un año.

El acto se llevó a cabo a pesar de un aparente intento del primer ministro libanés Nawaf Salam de detener el espectáculo de luces.

Salam emitió una circular a principios de esta semana señalando "la reciente recurrencia de la explotación de monumentos nacionales con fines propagandísticos y para realizar actividades en las que se levantan consignas partidistas y políticas".

Dirigió a los organismos públicos a "prohibir estrictamente el uso de tierras y áreas marítimas públicas, hitos arqueológicos y turísticos, o aquellos que tienen un simbolismo nacional unificador antes de obtener las licencias y permisos necesarios de las autoridades pertinentes".

Hasán Nasrala, el líder del grupo político-militar, fue asesinado en una serie de masivos ataques israelíes en los suburbios de Beirut el 27 de septiembre de 2024, que destruyó una manzana entera bajo la cual Nasrala se reunía con un general iraní y algunos de sus principales comandantes militares.

Días después, el sucesor de Nasrala, Hashem Safieddine, fue asesinado en otra serie de ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut.

Salam declaró en una publicación en X que el gobernador de Beirut emitió un permiso de reunión a los organizadores de la manifestación, pero "estableció claramente que las rocas de Raouche no deben ser iluminadas en absoluto, ya sea desde tierra, mar o aire, y no se deben proyectar imágenes de luz sobre ellas".

Agregó que había pedido a los ministros del interior, justicia y defensa que tomaran "medidas apropiadas, incluyendo arrestar a los perpetradores y remitirlos para investigación" y que el incidente "impacta negativamente en la credibilidad de (Hezbollah) al tratar con la lógica del Estado y sus instituciones".

Un representante de Hezbollah, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con los procedimientos del grupo, confirmó que los organizadores solo habían solicitado permiso para la reunión.

Sostuvo que no estaba claro qué agencia tenía la autoridad para otorgar permiso para el espectáculo de luces en la roca y que consideraban que estaba cubierto por la "libertad de expresión" bajo la constitución de Líbano.

El evento fue una demostración de fuerza por parte del grupo que sufrió serios golpes en la guerra del año pasado con Israel y ha estado bajo presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante desde entonces.

El conflicto comenzó un día después del mortal ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en curso en la Franja de Gaza. Hezbollah comenzó a disparar cohetes a través de la frontera supuestamente en apoyo para Hamás y los palestinos en Gaza. Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos, y las dos partes quedaron atrapadas en un conflicto de bajo nivel que escaló a una guerra total en septiembre de 2024.

Terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos en noviembre, pero Israel ha continuado llevando a cabo ataques aéreos casi diarios en Líbano, que dice tienen como objetivo prevenir que Hezbollah se reagrupe.

El gobierno libanés ha dicho que trabajará en desarmar a Hezbollah y consolidar las armas en manos del Estado. El grupo dice que no discutirá entregar las armas hasta que Israel detenga sus ataques aéreos y retire sus fuerzas de varios puntos clave de la frontera.

Los funcionarios libaneses han sido reacios a presionar al ejército del país, que carece de fondos, para desarmar al grupo por la fuerza, temiendo que tal movimiento conduzca a un conflicto civil.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.