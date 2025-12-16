Grupo de derechos musulmanes demanda al gobernador de Florida por llamarlo terroristas extranjeros

Un grupo de derechos de los musulmanes demandó al gobernador de Florida Ron DeSantis por su orden que designa a esa agrupación y otra como organizaciones terroristas extranjeras, argumentando que la directiva es inconstitucional.

El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, conocido como CAIR, tiene más de 20 capítulos en todo Estados Unidos y su trabajo involucra acciones legales, defensa y educación.

La demanda fue presentada el lunes por la noche por la CAIR-Foundation y CAIR-Florida, su afiliada en el estado. La demanda solicita a un juez federal en Tallahassee que declare ilegal e inconstitucional la orden de DeSantis y que impida su aplicación.

DeSantis "ha usurpado la autoridad exclusiva del gobierno federal para identificar y designar organizaciones terroristas al declarar sin fundamento a CAIR como una organización terrorista", dice la demanda.

CAIR dice en la demanda que está siendo atacada por DeSantis por defender los derechos de libertad de expresión de personas en casos en los que funcionarios estatales y de otros lugares habían intentado castigar o silenciar a aquellos que habían expresado apoyo a los derechos humanos palestinos.

La orden de DeSantis la semana pasada también otorga la misma etiqueta de "terrorista extranjero" a la Hermandad Musulmana, un movimiento político islamista panárabe. El presidente Donald Trump emitió el mes pasado una orden ejecutiva que pone en marcha un proceso para designar ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana como una organización terrorista extranjera.

La orden del gobernador instruye a las agencias de Florida a evitar que los dos grupos y aquellos que les hayan proporcionado apoyo material reciban contratos, empleo y fondos de una agencia ejecutiva o del gabinete estatal.

Florida tiene aproximadamente 500.000 residentes musulmanes, según CAIR.

Cuando se le contactó por correo electrónico para comentar el martes, la secretaria de prensa del gobernador, Molly Best, se refirió a las publicaciones recientes de DeSantis en redes sociales sobre el tema, en las que dijo que esperaba con interés un juicio. En una publicación, DeSantis expresó: "Espero con interés el descubrimiento, especialmente las finanzas de CAIR. ¡Debería ser revelador!"

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha emitido una proclamación similar en Texas. CAIR solicitó el mes pasado a un juez federal que anulara la proclamación de Abbott, diciendo en una demanda que era "no solo contraria a la Constitución de Estados Unidos, sino que no está fundamentada por ninguna ley de Texas".

