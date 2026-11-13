FAA suspende vuelos en todo EEUU debido a problemas de comunicación del control de tráfico aéreo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.

El aviso de la agencia (conocida como FAA por sus siglas en inglés) indica que la suspensión se imponía “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que hay un problema de comunicación que afecta a los centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país.

Añadió que técnicos de la FAA están investigando. Esta es la primera suspensión a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de eso, la última vez había sido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.