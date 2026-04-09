Gráfico muestra que Irán pudo haber colocado minas marinas en el estrecho de Ormuz

Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria del país colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra.

Los reportes provinieron de la agencia de noticias ISNA, así como de Tasnim, que se cree que es cercana a la Guardia.

El gráfico mostraba un gran círculo con la etiqueta “zona de peligro” en farsi sobre el Esquema de Separación del Tráfico, que era la ruta que los barcos solían tomar para atravesar el estrecho. Ahí es donde presuntamente la Guardia colocó las minas.

El gráfico dejaba entrever que los buques viajaran hacia el norte por aguas más cercanas al territorio continental de Irán, cerca de la isla de Larak, una ruta que se observó que algunos navíos tomaron durante la guerra.

Las fechas del gráfico iban del 28 de febrero hasta el jueves 9 de abril.

Se desconoce si la Guardia ha retirado las minas que supuestamente se encontraban en la ruta. Probablemente esto sirvió como táctica de presión, ya que Irán, Israel y Estados Unidos se encuentran ahora en un tenso alto el fuego de dos semanas, previo a posibles negociaciones en Islamabad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.