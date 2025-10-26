Gobierno de Trump amenaza con retirar dinero a California por licencias de conducir

El secretario de Transporte Sean Duffy advirtió el domingo que está a punto de cumplir con la amenaza de revocar millones en fondos federales para California porque, según él, el estado está emitiendo ilegalmente licencias de conducir comerciales a no ciudadanos.

En una aparición en el programa "Sunday Morning Futures" del canal Fox News, Duffy afirmó que el gobernador Gavin Newsom se ha negado a cumplir con las normas del Departamento de Transporte que requieren que el estado deje de emitir dichas licencias y revise las ya emitidas.

"Así que, uno, estoy a punto de retirar 160 millones de dólares de California", declaró Duffy. "Y, a medida que retiramos más dinero, también tenemos la opción de retirar la capacidad de California para emitir licencias de conducir comerciales".

Un portavoz de Newsom remitió una solicitud de comentarios a la agencia de transporte del estado, que no respondió.

California ha defendido sus prácticas anteriormente. Cuando Duffy amenazó con revocar fondos el mes pasado, un portavoz de Newsom desestimó el ataque y señaló que los titulares de licencias de conducir comerciales de California tienen una tasa de accidentes significativamente más baja que el promedio nacional y que la de Texas, que es el único estado con más conductores comerciales con licencia.

El mes pasado, el Departamento de Transporte endureció los requisitos para las licencias de conducir comerciales para no ciudadanos después de tres accidentes fatales que, según los funcionarios, fueron causados por conductores de camiones inmigrantes. Solo tres clases específicas de titulares de visas serán elegibles para las licencias de conducir comerciales bajo las nuevas reglas y los estados deben verificar el estado migratorio del solicitante en una base de datos federal. Las licencias serán válidas por hasta un año a menos que la visa del solicitante expire antes.

Duffy indicó el mes pasado que California nunca debería haber emitido el 25% de las 145 licencias que los investigadores revisaron. Citó cuatro licencias de California que permanecieron válidas después de que el permiso de trabajo del conductor expirara, a veces años después. El estado tenía 30 días para presentar un plan para cumplir o perder los fondos.

Una auditoría nacional de licencias de conducir comerciales comenzó después de que los funcionarios dijeran que un conductor en el país ilegalmente hizo un giro en U y causó un accidente en Florida que mató a tres personas. Se encontraron licencias que fueron emitidas incorrectamente en California, Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington.

Duffy denunció el domingo que California ha emitido ilegalmente decenas de miles de estas licencias a no ciudadanos.

"Así que tienes a 60.000 personas en las carreteras que no deberían tener licencias", sostuvo Duffy. "Están conduciendo camiones de combustible, autobuses escolares, y hemos visto algunos de los accidentes en las carreteras estadounidenses por causa de personas que no deberían tener estas licencias".

Duffy amenazó a principios de este mes con retener 40 millones de dólares de California porque es el único estado que no está cumpliendo con los requisitos de idioma inglés para camioneros. California defendió sus prácticas en una respuesta formal al Departamento de Transporte, pero los funcionarios federales no quedaron satisfechos.

La investigación lanzada después del accidente en Florida encontró lo que Duffy llamó fallas significativas en la forma en que California está aplicando las reglas que entraron en vigor en junio después de una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. California había dado una licencia comercial al conductor, pero las reglas sobre el inglés son anteriores al accidente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.