Ghislaine Maxwell busca evitar la difusión de más documentos sobre el caso Epstein

Los abogados de la encarcelada socialité británica Ghislaine Maxwell están luchando para evitar la divulgación de 90.000 páginas relacionadas con el financiero Jeffrey Epstein y Maxwell, asegurando que la ley utilizada para forzar la publicación de millones de documentos es inconstitucional.

Los abogados presentaron el viernes documentos ante un tribunal federal de Manhattan para tratar de impedir la divulgación de archivos como parte de una demanda civil por difamación ya resuelta que fue interpuesta por la fallecida víctima de Epstein, Virginia Giuffre, en contra de Maxwell hace una década. El Departamento de Justicia pidió recientemente a un juez que retire los requisitos de confidencialidad sobre esos expedientes.

Los abogados de Maxwell afirmaron que el Departamento de Justicia obtuvo los documentos —que de otro modo estarían sujetos a órdenes de confidencialidad— de manera indebida durante su investigación penal sobre Maxwell. Aseguran que los documentos incluyen transcripciones de más de 30 declaraciones juradas y datos privados sobre asuntos financieros y sexuales relacionados con Maxwell y otras personas.

Algunos registros del intercambio de pruebas en la disputa judicial ya se hicieron públicos en respuesta a la orden de un tribunal federal de apelaciones.

Los abogados de Maxwell sostienen que una ley que el Congreso aprobó en diciembre para obligar a divulgar millones de documentos relacionados con la investigación sobre Epstein es una violación a la doctrina constitucional de separación de poderes.

“Por ley, el Congreso no puede despojar a este tribunal de su facultad ni liberarlo de la responsabilidad de proteger sus archivos contra el uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes”, escribieron los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

“En virtud de la separación de poderes de la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden entrometerse en el poder judicial. Ese poder incluye la facultad de resolver de manera definitiva y final los casos y controversias”, añadieron.

La divulgación de documentos relacionados con Epstein, provenientes de investigaciones penales, la cual comenzó hace unas semanas, ha arrojado nuevas revelaciones sobre los abusos sexuales de Epstein contra mujeres y adolescentes durante décadas. Algunas víctimas se han quejado de que sus nombres e información personal quedaron expuestos en los documentos, mientras que los nombres de sus abusadores fueron censurados.

Miembros del Congreso se han quejado de que únicamente se han publicado alrededor de la mitad de los documentos existentes —muchos de ellos con partes censuradas—, aún cuando funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que ya se dio a conocer todo, con excepción de ciertos documentos que requiere de la autorización de un juez.

Giuffre afirmó que Epstein la había traficado para entregarla a otros hombres, incluido el expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Interpuso una demanda contra Mountbatten-Windsor en 2021, en la que aseguró que tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años.

Mountbatten-Windsor negó los señalamientos y ambos llegaron a un acuerdo en 2022. El expríncipe Andrés fue arrestado hace unos días y permaneció bajo custodia durante casi 11 horas, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, por presuntamente compartir información comercial confidencial con Epstein.

En una biografía publicada después de quitarse la vida el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no fue incluida en el proceso por tráfico sexual contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado.

Maxwell, de 64 años, fue declarada culpable en diciembre de 2021 y condenada a 20 años en prisión. Epstein se quitó la vida en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue trasladada a mediados del año pasado de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario de baja seguridad en Texas, después de que se entrevistó durante dos días con el subsecretario de Justicia Todd Blanche.

Maxwell se negó a responder a preguntas de los miembros de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes hace dos semanas, en una declaración tomada por videollamada desde prisión, aunque indicó mediante un comunicado de su abogado que estaba “dispuesta a hablar plena y honestamente” si se le concedía un indulto.

El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

