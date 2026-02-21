Alertas de ventisca para Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut por tormenta en la costa este

La ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y comunidades costeras a lo largo de la costa este del país se encontraban el sábado bajo alertas de ventisca a medida que una tormenta de finales de invierno se dispone a llegar a la región el domingo, amenazando con complicar el inicio de una nueva semana.

El Servicio Meteorológico Nacional elevó su evaluación sobre la posible gravedad de una tormenta que, apenas días antes, lucía menos intensa.

El servicio meteorológico indicó que muchas zonas podrían recibir entre 30 y 60 centímetros (1 y 2 pies) de nieve, al tiempo que emitía alertas de ventisca para la ciudad de Nueva York, Long Island, el sur de Connecticut y comunidades costeras de Nueva Jersey y Delaware. También advirtió la posibilidad de inundaciones para partes de Nueva York y Nueva Jersey.

“Aunque recibimos muchos de estas tormentas que producen nieve intensa y fuertes impactos, han pasado varios años desde que vimos uno de esta magnitud en una región tan extensa, en esta parte tan poblada del país”, declaró Cody Snell, meteorólogo del Centro de Predicción del Clima.

Snell explicó que la tormenta llegará la mañana del domingo a zonas alrededor de Washington, D.C., antes de extenderse hacia Filadelfia y la ciudad de Nueva York, y alcanzar Boston a última hora de la tarde del lunes.

El servicio meteorológico indicó que la tormenta podría comenzar con lluvias en algunos lugares antes de empeorar. Las nevadas más intensas están previstas para la noche del domingo y en ciertas áreas podrían caer hasta 5 centímetros (dos pulgadas) de nieve por hora en algún momento, antes de disminuir hacia la tarde del lunes.

El servicio meteorológico advirtió que la tormenta, con vientos constantes de 40 a 56 km/h (25 a 35 mph), “creará condiciones de viaje peligrosas, o incluso imposibles. Existe la posibilidad de caída de ramas y cortes de energía debido a la carga de nieve y fuertes vientos”.

La tormenta se aproxima en momentos en que el hielo que dejó otra tormenta en la región semanas atrás comenzaba a derretirse.

Funcionarios de Atlantic City, Nueva Jersey, instaron el sábado a residentes y visitantes de los casinos a mantenerse en interiores durante la tormenta el sábado, especialmente en las zonas propensas a inundaciones.

“Podría seguir con una veintena de calles donde sabemos que habrá agua y encima de eso habrá nieve", señaló Scott Evans, jefe de bomberos de la ciudad y coordinador de gestión de emergencias. "Así que no podrán verla hasta que sea demasiado tarde; por eso, por favor, quédense en casa”.

