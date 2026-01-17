Fuerzas del gobierno sirio entran en ciudades del norte tras retirada de combatientes kurdos

Las fuerzas gubernamentales de Siria entraron el sábado por la mañana en dos ciudades del norte del país después de que el mando de los combatientes liderados por los kurdos anunciara que evacuarían la zona en un aparente intento de evitar el conflicto.

Dos soldados murieron y otros resultaron heridos en el último enfrentamiento, según la prensa estatal. La ciudad de Deir Hafer cambió de manos tras los enfrentamientos mortales de principios de mes entre las tropas del gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos y dirigidas por los kurdos, en la ciudad de Alepo, la más grande del país. Ese episodio terminó con la evacuación de combatientes kurdos de tres vecindarios tomados por las fuerzas de Damasco.

Un reportero de Associated Press vio el sábado tanques del gobierno y transportes blindados de personal y otros vehículos, como camionetas con ametralladoras pesadas montadas en la parte superior, avanzando hacia la ciudad de Deir Hafer desde la cercana Hamima, luego de que las excavadoras retiraran las barricadas. No había presencia de las FDS en las afueras de la ciudad.

Mientras, el ejército sirio dijo que sus fuerzas controlaban Deir Hafer por completo, capturaron la base aérea de Jarrah al este de la ciudad, y trabajaban para eliminar todas las minas y explosivos. Además, las tropas avanzarán hacia la cercana ciudad de Maskana, donde un reportero de la AP vio un convoy militar horas después.

Las FDS explicaron en un comunicado que, según un acuerdo, las fuerzas sirias debían entrar en Deir Hafer y Maskana una vez que la fuerza liderada por los kurdos terminara su retirada.

"Damasco violó los términos del acuerdo y entró en las ciudades antes de que nuestros combatientes se hubieran retirado por completo, creando una situación altamente peligrosa con potenciales repercusiones serias", afirmaron las FDS.

La agencia noticiosa estatal, SANA, dijo que los combatientes de las FDS "violaron el acuerdo" al atacar una patrulla del ejército cerca de Maskana, un incidente en el que murieron dos soldados y otros resultaron heridos. Según la agencia, las fuerzas gubernamentales continuaron su avance hacia el este y llegaron a dos aldeas en la provincia norteña de Raqqa.

En los últimos dos días, más de 11.000 personas huyeron de Deir Hafer y Maskana por caminos secundarios para llegar a zonas controladas por el gobierno de Damasco tras el anuncio oficial de que habría una ofensiva para tomar las dos ciudades.

El viernes por la noche, después de que las fuerzas gubernamentales comenzaran a bombardear posiciones de las FDS en Deir Hafer, el comandante en jefe del grupo, Mazloum Abdi, explicó en un mensaje en X que las FDS se retirarían de los puntos en disputa en el norte de Siria. Sus combatientes se reubicarán al este del río Éufrates a partir de las siete de la mañana (0400 gmt) del sábado, agregó.

El alivio de las tensiones se produjo luego de que funcionarios militares de Estados Unidos visitaron Deir Hafer el viernes y mantuvieron conversaciones con responsables de las FDS en la zona. Estados Unidos mantiene una nueva relación con ambas partes y pedido calma.

Abdi tenía previsto reunirse con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, el sábado.

La decisión de las FDS de retirarse de Deir Hafer se tomó después de que el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, emitió un decreto el viernes que reforzaba los derechos de los kurdos del país, que antes del estallido de la guerra en 2011 representaban aproximadamente el 10% de sus 23 millones de ciudadanos. En las últimas décadas, la población kurda de Siria había sido marginada y privada de sus derechos culturales bajo el gobierno del partido Baath, que rigió la nación durante seis décadas, hasta la caída de Bashar Assad en diciembre de 2024.

El decreto de Al-Sharaa reconoce el kurdo como uno de los idiomas del país, además del árabe, y adopta el Newroz, una tradicional celebración de la primavera y la renovación conmemorada por los kurdos en toda la región, como un feriado oficial.

La autoridad liderada por los kurdos en el noreste de Siria dijo el sábado que sus derechos no deberían protegerse con "decretos temporales", sino incluyéndolos en la Constitución. Un decreto “no forma una garantía real para los derechos de los grupos étnicos de Siria”.

