Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas; el forense dice que fue homicidio

Un inmigrante cubano murió este mes en un centro de detención de migrantes en Texas durante un altercado con los guardias, y el médico forense local indicó que su fallecimiento probablemente será clasificado como homicidio.

El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado una versión diferente sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos el 3 de enero: dijo que el detenido intentaba suicidarse y el personal intentó salvarlo.

Un testigo le dijo a The Associated Press que Lunas Campos murió después de ser esposado, derribado por los guardias y de que se le aplicara una llave de estrangulamiento hasta que perdió el conocimiento. La Oficina del Médico Forense del condado El Paso le informó el miércoles a la familia del inmigrante que un informe preliminar de la autopsia decía que la muerte fue un homicidio derivado de asfixia por compresión del pecho y el cuello, según una grabación de la llamada revisada por la AP.

La muerte y las versiones contradictorias han intensificado el escrutinio sobre las condiciones de las cárceles para migrantes, en un momento en que el gobierno federal ha estado deteniendo a inmigrantes en grandes cantidades en diversas partes del país y reteniéndolos en instalaciones como la de El Paso, donde murió Lunas Campos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está obligado legalmente a emitir una notificación pública de las muertes de detenidos. La semana pasada, explicó que Lunas Campos, de 55 años, padre de cuatro hijos y delincuente sexual registrado, había muerto en Camp East Montana, pero no mencionó que estuviera involucrado en un altercado con el personal inmediatamente antes de su muerte.

En respuesta a preguntas de la AP, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende el ICE, modificó el jueves su versión sobre la muerte de Lunas Campos, diciendo que intentó suicidarse.

"Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y siguió intentando quitarse la vida", explicó Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. "Durante el forcejeo subsiguiente, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento".

En una entrevista antes de que el DHS actualizara su versión, el detenido Santos Jesús Flores, de 47 años y oriundo de El Salvador, dijo que fue testigo del incidente a través de la ventana de su celda en la unidad de alojamiento especial, donde los detenidos son mantenidos en aislamiento por infracciones disciplinarias.

En declaraciones a la AP por vía telefónica, Flores indicó que Campos no quería entrar en la celda donde lo iban a poner, y sus últimas palabras fueron que no podía respirar.

Entre los primeros en ser enviados a Camp Montana East

Camp Montana East es una extensa instalación de carpas construida apresuradamente en el desierto en los terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército. La AP informó en agosto que la instalación de 1.200 millones de dólares, que se prevé se convierta en la más grande de detención en Estados Unidos, estaba siendo construida y operada por un contratista privado con sede en una casa unifamiliar en Richmond, Virginia. La empresa, Acquisition Logistics LLC, no tenía experiencia previa en la gestión de una instalación correccional.

Por el momento no estaba claro si los guardias presentes cuando murió Lunas Campos eran empleados del gobierno o del contratista privado. Los correos electrónicos para solicitar comentarios de los ejecutivos de Acquisition Logistics no fueron respondidos.

Lunas Campos fue uno de los primeros detenidos en ser enviados a Camp Montana East, adonde llegó en septiembre después de que el ICE lo arrestara en Rochester, Nueva York, ciudad en la que vivió más de dos décadas. Fue admitido legalmente en Estados Unidos en 1996, parte de una ola de inmigrantes cubanos que intentaban llegar a Florida en bote.

El ICE indicó que fue detenido en julio como parte de una operación planificada de control de inmigración debido a condenas penales que lo hacían elegible para ser deportado.

Registros judiciales de Nueva York muestran que Lunas Campos fue declarado culpable en 2003 de contacto sexual con un individuo menor de 11 años, un delito grave por el cual fue sentenciado a un año de cárcel y colocado en el registro de delincuentes sexuales del estado.

Lunas Campos también fue sentenciado a cinco años de prisión y tres años de supervisión en 2009 después de ser declarado culpable de intentar vender una sustancia controlada, según los registros correccionales de Nueva York. Completó la sentencia en enero de 2017.

La hija adulta de Lunas Campos declaró que la acusación de abuso sexual infantil era falsa, efectuada dentro de una disputa por custodia infantil.

"Mi padre no era un abusador de niños", manifestó Kary Lunas, de 25 años. "Era un buen padre. Era un ser humano".

Versiones contradictorias

El día que murió, según el ICE, Lunas Campos se comportó de manera problemática mientras hacía fila para recibir medicinas y se negó a regresar a su dormitorio asignado. Luego fue llevado al bloque de segregación.

"Mientras se encontraba en aislamiento, el personal observó que estaba en peligro y contactó al personal médico del lugar para solicitar asistencia", declaró la agencia en su comunicado del 9 de enero. "El personal médico respondió, implementó medidas para salvarle la vida y solicitó servicios médicos de emergencia".

Lunas Campos fue declarado muerto después de que los paramédicos arribaran.

Flores indicó que esa versión omitió detalles clave: Lunas Campos ya estaba esposado cuando al menos cinco guardias lo inmovilizaron en el suelo, y al menos uno de ellos colocó su brazo alrededor del cuello del detenido.

En unos cinco minutos, apuntó Flores, Lunas Campos ya no se movía. Dijo también que, después de que dejó de respirar, le quitaron las esposas.

Flores no está representado por un abogado y dijo que ya ha consentido a ser deportado a su país de origen. Aunque reconoció que corría un riesgo al hablar con la AP, especificó que quería resaltar que en ese lugar, los guardias abusan mucho de la gente, según dijo.

Indicó que varios detenidos en la unidad presenciaron el altercado, y las cámaras de seguridad allí deberían haber captado los sucesos. Flores también dijo que los investigadores no lo habían entrevistado.

El DHS no respondió a preguntas sobre si Lunas Campos estaba esposado cuando dicen que intentó suicidarse, o exactamente cómo había intentado quitarse la vida.

"El ICE se toma en serio la salud y seguridad de todos los detenidos bajo nuestra custodia", expresó McLaughlin. "Esta es todavía una investigación activa, y se darán más detalles".

El DHS no quiso decir si otras agencias estaban investigando. La oficina del médico forense de El Paso confirmó el jueves que realizó una autopsia, pero declinó hacer más comentarios.

Si finalmente el médico forense determina que se trató de un homicidio, usualmente ello sería crucial para decidir si algún guardia es considerado responsable a nivel penal o civil. Cuando tales muertes se consideran accidentales o algo diferente a un asesinato, es menos probable que deriven en investigaciones penales, mientras que las demandas civiles por homicidio culposo se vuelven más difíciles de probar.

El hecho de que Lunas Campos muriera en una base del Ejército también podría limitar la jurisdicción legal de los funcionarios estatales y locales para investigar. Un portavoz de la fiscalía de distrito del condado de El Paso declinó comentar el jueves sobre si ésta estaba involucrada en una investigación.

Las muertes de reclusos y otros detenidos después de que agentes los sostienen boca abajo y ejercen presión sobre sus espaldas y cuellos para inmovilizarlos han sido un problema en las labores policiales durante décadas. Una investigación de la AP de 2024 documentó cientos de muertes durante encuentros policiales en los que las personas fueron inmovilizadas boca abajo. Muchos exclamaron "¡no puedo respirar!" antes de asfixiarse, según decenas de videos de cámaras corporales y de transeúntes. A menudo, las autoridades intentan desviar la culpa de tales muertes a problemas médicos preexistentes en los inmovilizados o a consumo de drogas.

El doctor Victor Weedn, un patólogo forense que ha estudiado las muertes por inmovilización boca abajo, indicó que el dictamen preliminar de homicidio de la autopsia señala que las acciones de los guardias causaron la muerte de Lunas Campos, pero no significa que tuvieran la intención de matar. Dijo que la oficina del médico forense podría verse presionada para no calificarlo de homicidio, pero probablemente "se mantendrá firme".

"Esto probablemente da positivo a la prueba de 'de no ser por'. 'De no ser por' las acciones de los agentes, no habría muerto. Para nosotros, eso generalmente se considera un homicidio", apuntó.

“Sólo quiero justicia, y su cuerpo aquí”

Jeanette Pagan-Lopez, la madre de los dos hijos menores de Lunas Campos, dijo que, el día después de su muerte, la oficina del médico forense le llamó para informarle que el cuerpo de él estaba en la morgue del condado. Ella llamó al ICE de inmediato para averiguar qué había sucedido.

Pagan-Lopez, que vive en Rochester, señaló que posteriormente el subdirector de la oficina de campo de ICE en El Paso le devolvió la llamada. Ella indicó que el funcionario le dijo que la causa del fallecimiento aún estaba pendiente y que estaban aguardando los resultados del informe toxicológico. También le dijo que la única forma en que el cuerpo de Lunas Campos podría ser devuelto a Rochester sin costo era si consentía a que fuera cremado, agregó.

Pagan-Lopez se negó, y ahora está solicitando ayuda de familiares y amigos con el fin de recaudar el dinero necesario para enviar su cuerpo a casa y pagar un funeral.

Después de no obtener detalles del ICE sobre las circunstancias alrededor de su muerte, Pagan-Lopez indicó que recibió una llamada de un detenido en Camp Montana East que luego la puso en contacto con Flores, quien primero le contó sobre el altercado con los guardias.

Desde entonces, dijo que le ha llamado repetidamente al ICE, pero ya no recibe respuesta. Pagan-Lopez, que es ciudadana estadounidense, indicó que también llamó dos veces al FBI, donde un agente tomó su información y luego colgó.

Pagan-Lopez dijo que ella y Lunas Campos estuvieron juntos unos 15 años antes de separarse hace ocho años. Indicó que era un padre atento que, hasta su detención, había trabajado en un empleo de salario mínimo en una tienda de muebles, el único empleo que dijo que pudo hallar debido a su historial delictivo.

Dijo que en la última llamada telefónica de la familia la semana posterior a la Navidad, Lunas Campos habló con sus hijos sobre su deportación prevista a Cuba. Les dijo que quería que visitaran la isla, de forma que él pudiera seguir en sus vidas.

"No era un mal tipo", expresó Pagan-Lopez. "Sólo quiero justicia, y su cuerpo aquí. Eso es todo lo que quiero".

___

Attanasio reportó desde Seattle, y Foley desde Iowa City.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.